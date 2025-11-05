"Jäger & Sammler"- von Leidenschaft, Nostalgie und Habenwollen / Dreiteilige Dokuserie über Promis und Normalos und deren Sammelleidenschaft / Alle Folgen ab sofort in der ARD Mediathek

SWR - Südwestrundfunk

2025-11-05

"Jäger & Sammler"- von Leidenschaft, Nostalgie und Habenwollen

Für die dreiteilige Dokuserie "Jäger & Sammler" öffnen prominente Fernsehköche wie Tim Mälzer und Johann Lafer oder auch der Komiker Wigald Boning ihre privaten Schatzkammern und offenbaren augenzwinkernd ihre Sammelleidenschaften. Aber auch Sammler:innen ohne Promi-Status mit ihrer Liebe für Star Wars- und andere Action-Figuren, für Barbie & Co. werden gezeigt - "Jäger & Sammler" gewährt Einblicke in die Welt von hingebungsvollen Fans, die den verlorenen Dingen ihrer Kindheit nachjagen oder einfach nur auf den Sammlerschatz ihres Lebens hoffen. Alle drei Folgen sind ab sofort in der ARD Mediathek abrufbar, der SWR strahlt die Filme am 8., 15. und 22. November jeweils um 17 Uhr aus.

Ob alter Krimskrams, limitierte Must-haves oder wertvolle Raritäten - das Jagen nach Sehnsüchten und das dringende Gefühl des Habenwollens verbindet die Spezies der Jäger und Sammler. Sie suchen nach verborgenen Schätzen, die oft eine spannende, berührende Geschichte haben oder sehr wertvoll sind - vielleicht auch nur für sie ganz persönlich: So gilt die Sneaker-Queen Julia Schoierer weltweit als Ikone unter den Sneaker-Sammler:innen - sie besitzt über 1.000 Paare und durfte für einen Ausrüster sogar schon ihr eigenes Modell entwerfen. Dem Rapper Finch haben es Fußballtrikots der 2. und 3. Fußballligen angetan. Einige Fußball-Promis haben sich mit einem signierten Original-Trikot schon eine Freikarte zu seinen angesagten Konzerten erkauft.

Folge 1: Sammelsüchtige Promis und ihre Schätze

Der Fernsehkoch Johann Lafer hat für seine Sammelleidenschaft ganze Lagerhallen angemietet und fragt sich mit einem Lächeln auf den Lippen: "Was sammle ich eigentlich nicht?" Sein Kochkollege Tim Mälzer ist kein Sammler, folgt aber dem Motto: "Geile Sachen einfach haben wollen!" Zuletzt war das ein Bonanzarad, das er sich in seiner Kindheit nicht leisten konnte. Viele Sammler:innen jagen entgangenen Gelegenheiten oder verlorenen Dingen aus ihrer Kindheit und Jugend hinterher. Der Szene-Gastronom Selim Varol berichtet von seinen ersten Anfängen, inzwischen ist er zum beachteten Sammler moderner Kunst und Popkultur geworden: "Schon als kleiner Junge habe ich mir mit einer Mark in der Hosentasche am Kaufhaus-Wühltisch meine Lieblings-Superhelden gekauft." Auch Rapper Finch, der Trikots sammelt, oder Sneaker-Queen Julia Schoierer mit ihren über 1.000 Modellen berichten über ihre Sucht des Sammelns.

Folge 2: Ein Sammlerleben mit Star Wars, Superhelden & Co.

Wenn harte Männer wie Ex-Wrestler Sebastian Hackl auf die Knie gehen, braucht es nur kleine Spielfiguren aus Plastik. "Das Spielen und Sammeln mit den Superhelden meiner Kindheit hat mir Schutz gegeben", sagt der durchtrainierte TV-Moderator. Er lebt auch heute noch mit einer beachtlichen Sammlung von Spielfiguren seiner Lieblingsserien, untergebracht im Keller seines Wohnhauses. Doch seine Sammlung ist nichts im Vergleich zum mysteriösen "Mister X", der unerkannt bleiben will. Er gilt als der größte Sammler von Spielzeug und Figuren in Europa -inzwischen alles fein geordnet nach Epochen und Themengebieten in seinem Privatmuseum. Es ist ein bunter Traum einer lebenslangen Suche nach Exoten, kostbaren Unikaten und vielem mehr.

Folge 3: Der ganz normale Sammelwahnsinn

Komiker Wigald Boning kennt beim Jagen und Sammeln keinen Spaß. Bei Wind und Wetter frönt er exzessiv seiner Sammelleidenschaft: Aktuell sind es seine Badetage in Pfützen, Seen oder Flüssen, die er zelebriert und in den sozialen Netzwerken postet - über 1.000 Mal ist er weltweit schon eingetaucht. Aber auch Einkaufszettel sind voll sein Ding: sein persönliches Must-have. Der Musiker Götz Alsmann dagegen liebt die Erotik der 50er-Jahre und sammelt die damals als Kulturgut geltenden Männermagazine. Ein Spiegelbild des sich wandelnden Zeitgeistes seit den 60ern ist wiederum die wohl größte existierende Barbiepuppen-Sammlung von Bettina Dorfmann. Ihr Barbie-Kosmos beherbergt sogar eine Klinik für ihre seltenen und wertvollen Puppen-Schätze. Aber auch leidenschaftliche Vinyl-Sammler:innen kommen bei "Jäger & Sammler" voll auf ihre Kosten.

