25 Jahre SWR Korrespondentenbüro Main-Tauber-Kreis

SWR PopUp Studio Bad Mergentheim

Seit 25 Jahren ist der SWR mit einem eigenen Korrespondentenbüro im Main-Tauber-Kreis vor Ort. Das feiert der Sender mit einem PopUp Studio mitten in Bad Mergentheim.

Zum 25-jährigen Bestehen des Korrespondentenbüros im Main-Tauber-Kreis geht der SWR neue Wege - mit einem SWR PopUp Studio in Bad Mergentheim. Das öffnet in einem vorübergehend angemieteten Laden mitten in der Stadt, am Gänsmarkt 12. Unter dem Motto: "SWR, ganz nah" lädt das Studio Heilbronn, zu dem das Regionalbüro Tauberbischofsheim gehört, alle dazu ein, dem Team bei der Arbeit zuzuschauen. Reporterinnen und Reporter werden ihre Arbeitsplätze ins PopUp Studio verlegen, dort recherchieren und produzieren und dafür selbstverständlich auch rausgehen in die Stadt und das Umland. Im PopUp Studio sind Besucherinnen und Besucher willkommen, jederzeit auch mit Fragen oder Ideen zum Programm. In einer Präsentationsecke wird außerdem zu sehen sein, auf welchen Ausspielwegen der SWR aus der Region berichtet. Zum Beispiel wird das Team der SWR Outdoorliebe einen neuen Bad Mergentheim-Ausflugstipp vorführen, der dann auch seine Instagram-Premiere haben wird.

Anno Knüttgen, Studioleiter Heilbronn:

"Seit 25 Jahren ist der SWR mit einem Korrespondentenbüro im Main-Tauber-Kreis präsent und damit noch einmal näher an die Menschen und das Geschehen herangerückt. Von Anfang an dabei - und im Landkreis bestens bekannt - ist unsere Redakteurin Rosi Düll. Wir wollen das Jubiläum angemessen feiern, nicht mit einem Festakt, sondern mit journalistischer Arbeit zum Anfassen und mitten unter den Leuten."

Stefanie Schneider, Landessenderdirektorin Baden-Württemberg:

"Mit dem PopUp Studio in Bad Mergentheim wollen wir noch enger mit den Menschen vor Ort ins Gespräch kommen. Wir freuen uns über jeden, der vorbeischaut, und den Kontakt mit uns sucht."

Information: Das SWR PopUp Studio wird vom 14. bis zum 25. Juli 2025 von 9-17 Uhr geöffnet sein (außer Sonntag, 20. Juli 2025).

Weitere Informationen unter: http://swr.li/pop-up-studio-bad-mergentheim

