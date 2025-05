SWR - Südwestrundfunk

World Blood Cancer Day: Drei neue Stammzellspender:innen nach "DASDING x DKMS-Roadshow"

Baden-Baden (ots)

Engagement zeigt Wirkung - junge Menschen retten Leben

Am heutigen World Blood Cancer Day setzen die DKMS und DASDING vom SWR ein starkes Zeichen für den Kampf gegen Blutkrebs: Die gemeinsame Roadshow, die bereits 2022 in mehreren Städten junge Menschen zur Registrierung motivierte, zeigt auch heute noch Wirkung. Nach der ersten Spende im Herbst 2023 konnten mittlerweile drei weitere Menschen, die sich im Rahmen der Tour als potenzielle Stammzellspender:innen registriert hatten, tatsächlich Patient:innen mit Blutkrebs eine zweite Lebenschance schenken.

Lebensretter aus Baden-Württemberg

Darius Zolk (27) aus Karlsruhe, Ausbilder für Mechatroniker, hatte im Radio von der Roadshow erfahren - schaffte es aber nicht persönlich zum Aktionsbus. Stattdessen registrierte er sich online. Nur zwei Monate später kam die erste Anfrage der DKMS - damals kam es jedoch nicht zur Spende. Im August 2024 dann die erneute Nachricht: Er war das beste Match für einen Patienten aus den USA. Kurz vor Weihnachten spendete Darius schließlich. Im DASDING Interview sagt er: "Wir retten keine Menschen - wir können aber das Leben durch die Spende ermöglichen - und ich finde es so toll, dass das geht - und, dass ich es machen konnte."

Linus Bialojan (23) aus Ulm studiert Wirtschaftsmathematik. Als die "DKMS x DASDING-Roadshow" in Ulm haltmachte, stand er plötzlich vor dem Infostand - und entschied spontan: "Jetzt mache ich das endlich." Vor rund neun Monaten kam dann die Anfrage zur Spende. Seine Stammzellen gingen nach Schweden. Linus ist überzeugt von seiner Stammzellspende: "Es macht mich stolz zu wissen, jemandem geholfen zu haben, den man gar nicht kennt - mit dem man genetisch aber so nah aneinander ist."

Eine dritte Spenderin, die sich im Rahmen der Roadshow registriert hatte, konnte ebenfalls eine Spende durchführen. Sie möchte anonym bleiben.

Zur Roadshow von der DKMS und DASDING

2022 waren die DKMS und DASDING gemeinsam mit einem Radiobus in sechs Städten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz unterwegs, um vor Ort über das Thema Blutkrebs aufzuklären. Mit persönlichen Geschichten und der unkomplizierten Möglichkeit zur Registrierung, richtete sich die Aktion gezielt an junge Menschen. Max Lotter, stellvertretender Programmchef von DASDING, war damals nicht nur Begleiter der Tour - sondern auch selbst Betroffener: "Ich bekam im April 2021 die Diagnose Akute lymphatische Leukämie. Ich hatte das Glück, keine Stammzellspende zu benötigen. Aber genau deshalb weiß ich, wie viel Hoffnung an so einer Spende hängt - und wie wichtig es ist, auf dieses Thema aufmerksam zu machen." Seine Erfahrungen hat Max Lotter auch im Podcast "Land of infusion - Meine Reise durch die Chemotherapie" verarbeitet.

World Blood Cancer Day

Am heutigen 28. Mai 2025 ist World Blood Cancer Day. Unter dem Motto "Mund auf!" sollen ein stärkeres Bewusstsein für die Themen Blutkrebs und Stammzellspende geschaffen und möglichst viele Registrierungen angestoßen werden. Alle 27 Sekunden erhält ein Mensch auf der Welt die Diagnose Blutkrebs, in Deutschland alle 12 Minuten. Für viele ist die Stammzelltransplantation oft die einzige Hoffnung auf Leben.

