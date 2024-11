SWR - Südwestrundfunk

1. Platz der SWR Bestenliste im November 2024: "Die Projektoren"

Roman von Clemens Meyer/ 10 neue Leseempfehlungen für November auf SWR.de/bestenliste

Der Roman "Die Projektoren" von Clemens Meyer steht im November 2024 auf Platz 1 der SWR Bestenliste. Das Buch handelt von den Krisen Europas, unserer an der Vergangenheit zerschellenden Gegenwart - und von unvergleichlichen Figuren: Im Velebit-Gebirge erlebt ein ehemaliger Partisan die abenteuerlichen Dreharbeiten der Winnetou-Filme. Jahrzehnte später finden an denselben Orten Kämpfe der Jugoslawienkriege statt - mittendrin eine Gruppe junger Rechtsradikaler aus Dortmund, die die Sinnlosigkeit ihrer Ideologie erleben muss. Und in Leipzig werden bei einer Konferenz in einer psychiatrischen Klinik die Texte eines ehemaligen Patienten diskutiert: Wie gelang es ihm, spurlos zu verschwinden?

Platz 2: "die spinne"; Platz 3: "Die Mandarins von Paris"

Die SWR Bestenliste empfiehlt seit mehr als 40 Jahren jeden Monat zehn lesenswerte Bücher. Nicht die Verkaufszahlen bestimmen dabei die Reihenfolge, sondern eine unabhängige Jury aus 30 namhaften Literaturkritiker:innen. Diese wählen jeweils vier Neuerscheinungen aus, denen sie möglichst viele Leser:innen wünscht. Den zweiten Platz der SWR Bestenliste November belegt "die spinne" von Eva-Maria Leuenberger, der Roman "Die Mandarins von Paris" von Simone de Beauvoir folgt auf Platz drei.

SWR Bestenliste in SWR Kultur und im Web

Im Radio diskutieren einmal im Monat Jurymitglieder über ausgewählte Bücher der neuen Bestenliste. Nächster Sendetermin: Sonntag, 3. November 2024, in SWR Kultur, 17:04 Uhr. "SWR Bestenliste - der Literaturtalk" gibt es zum Nachhören auch in der kostenlosen SWR Kultur App.

Leseempfehlung:

Clemens Meyer: "Die Projektoren", S. Fischer Verlag, 1056 Seiten.

Vollständige Bestenliste zum Download:

