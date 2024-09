SWR - Südwestrundfunk

Restbestände des SWR Fundus werden versteigert

Baden-Baden/Stuttgart (ots)

Nach Weitergabe eines Großteils der Requisiten an Kulturinstitutionen gehen Restbestände in die öffentliche Online-Auktion / Jede:r kann mitbieten / Start: 17. Oktober 2024

Baden-Baden/Stuttgart. Die Firma Restlos Industrieverwertungen & Service GmbHversteigert ab 17. Oktober 2024 die noch verbliebenen Requisiten des SWR Fundus in einer öffentlichen Online-Auktion. Auf der Website Restlos.com kann jede:r nach entsprechender Registrierung auf seine Lieblingsstücke bieten. Die Auktion wird als Onlineauktion stattfinden. Anschließend holen die Neubesitzer:innen ihre Käufe in Baden-Baden ab. Ab sofort finden Interessent:innen weiterführende Informationen zur Auktion auf dieser Seite.

Sich einrichten wie in einem "Tatort"-Set oder sich ein Stück vom Faller-Hof nach Hause holen und damit noch näher an der Lieblingsserie dransein? Das geht ab 17. Oktober 2024, wenn in einer öffentlichen Online-Auktion rund 5.000 Auktionslose des SWR Fundus versteigert werden. Auf einer extra dafür eingerichteten Website (freigeschaltet ab 17. Oktober 2024, 16 Uhr) kann jede:r sich die Exponate anschauen und mitbieten. Die Zuschläge werden zwischen dem 7. und 11. November 2024 elektronisch fallen. Wann genau, wird jedem Artikel zu entnehmen sein.

Zwischen dem 19. und 27. November 2024 sind die Neuerwerbungen dann in der Halle in der Baden-Badener Saarstraße bzw. im Funkhaus in Baden-Baden abzuholen. Die Abholtermine werden mit Auktionsstart einsehbar sein. Die Organisation und Herausgabe erfolgt über das Auktionshaus.

Restlos.com führt die Versteigerung durch, nachdem der SWR bereits etwa 25 Prozent seines Fundus an Kulturinstitutionen abgegeben hat und ca. 12,5 Prozent für den eigenen Bedarf behält. Was nicht weitergegeben werden konnte, wird jetzt der Öffentlichkeit angeboten. Darunter sind so illustre Stücke wie ein Flugzeugmodell oder ein übergroßes Ohr aus der "Großen Show der Naturwunder" mit Frank Elstner und Ranga Yogeshwar, ein höhenverstellbarer Mastkorb aus der Kindersendung "Morgen Oli", Mobiliar aus der "Schlagerparade", Figuren aus Styropor oder - wenn es etwas nostalgischer sein soll: verschiedene Sessel aus der Sendung "Die Montagsmaler" mit Sigi Harreis und vieles mehr.

Jan Büttner, Verwaltungsdirektor des SWR: "Mit der öffentlichen Online-Auktion stellen wir sicher, dass alle, die sich für ein 'Stück SWR' interessieren, sei es aus einer Serie oder anderen Produktionen, auf ihren Lieblingsgegenstand bieten können und ihn mit etwas Glück bald ihr Eigen nennen dürfen. Die Versteigerung dieser Restbestände ist natürlich die Voraussetzung dafür, dass wir die Lagerhalle Saarstraße im nächsten Schritt verkaufen können - eine weitere Etappe der strategischen Flächenreduktion des SWR."

Zum Hintergrund: Durch Medienwandel, digitale Transformation und den Einsatz neuer Produktionstechnologien ist der SWR angehalten, auch beim Fundus und dessen Lagerhaltung umzustrukturieren: Der SWR verkauft die Lagerhalle in der Saarstraße mit einer Brutto-Grundfläche (BGF) von rund 9.500 Quadratmetern und bringt restliche Stücke, die für die Eigenproduktion benötigt werden, im Funkhaus Baden-Baden unter. Das Berufsbild "Requisiteur/Requisiteurin" bleibt gleichwohl im SWR bestehen und der Sender bildet auch weiterhin auf diesem Sektor aus. Der Verkauf der Lagerhalle mit dem Möbelfundus und die Zusammenführung mit dem ebenfalls reduzierten Kleinrequisitenfundus im Funkhaus Baden-Baden auf 25 Prozent der ursprünglichen Lagerfläche unterstützt den multimedialen Umbau und zahlt auf die strategische Flächenreduktion des SWR ein.

Restlos.com, ein Unternehmen für nachhaltige Verwertungslösungen, setzt sich dafür ein, dass möglichst viele Gegenstände ein neues Zuhause finden. Laut Fabian Altrichter, dem Geschäftsführer des Unternehmens, ist es wichtig, so viele Gegenstände wie möglich einem zweiten oder dritten Produktlebenszyklus zuzuführen. Daher wird alles angeboten, von kleinen Gegenständen bis zu kuriosen Artikeln, die alle eine besondere Geschichte erzählen können.

Rückfragen rund um die Versteigerung beantwortet Restlos.com unter swr-fundus@restlos.com

Sonstige Rückfragen, den SWR betreffend, bitte an kommunikation@SWR.de

http://swr.li/restbestaende-fundus-werden-versteigert

