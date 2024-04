SWR - Südwestrundfunk

Großes Finale: "SWR3 Comedy Festival" 2024 in Bad Dürkheim gestartet

Baden-Baden (ots)

Veranstaltung vom 26. bis 28. April / mit Andreas Müller, Vince Ebert, Anne Vogd, Zeus & Wirbitzky, Bernhard Hoëcker, Sebastian Lehmann, Nikita Miller, Lisa Feller u. a.

"SWR3 Comedy & Friends": drei Tage, drei Bühnen, zwölf Shows

Beim großen Finale des "SWR3 Comedy Festivals" gibt es sechs Open-Air-Shows im Kurpark Ost, sechs Shows im Kurhaus sowie unter anderem Interviews mit den Comedians auf der Live-Bühne auf dem Schlossplatz. Am heutigen Freitag eröffnete SWR3 Programmchef Thomas Jung das Festival bei Sonnenschein: "Wir werden drei Tage tolles Wetter haben, das ist großartig. [...] Am Sonntagabend werden 103 Künstler in Bad Dürkheim auf den Bühnen aufgetreten sein. [...] Das Comedy Festival, das geht leider zu Ende, aber wir werden diese Region nicht vernachlässigen. SWR3 wird immer wieder in die Region zurückkommen". Vince Ebert spielte die erste Show mit seinem Programm "Vince of Change". Er trat für Markus Krebs auf, dessen Auftritt krankheitsbedingt ausfallen musste. Außerdem waren am Abend noch Nikita Miller, Lisa Feller und Onkel Fisch zu sehen. Der Festival-Samstag startet mit dem Moderatoren-Duo Zeus & Wirbitzky, danach begeistern Sebastian Lehmann und SWR3 Comedy-Chef Andreas Müller ihre Fans. Am späteren Abend gibt es eine New-Comedy-Mixed-Show mit Ivan Thieme, Sara Karas und Christoph Fritz. Am Sonntag steht Bernhard Hoëcker auf der Open-Air-Bühne, der die 100. Show bei der achten Ausgabe des Festivals spielen wird. Außerdem tritt die erste Gewinnerin des "SWR3 Comedy Förderpreises" Anne Vogd zusammen mit Stefan Reusch in einer Mixed-Show auf. Danach spielen Mundstuhl und Abdelkarim ihre jeweiligen Comedy-Shows.

"SWR3 Comedy Festival" im Livestream und im Radio live erleben

Die Auftritte der Comedians können außerdem im Livestream auf www.SWR3.de verfolgt werden. Im Festivalradio sendet SWR3 während der drei Tage Interviews und Reportagen aus Bad Dürkheim. Im SWR TV gibt es vom 14. Mai bis 4. Juni 2024 jeweils dienstags ab 22:30 Uhr die Highlights aus den Shows zu sehen. Weitere Sendetermine gibt es in ONE.

