"Comedy Scheune": Das neue regionale Comedy-Format im SWR

"Comedy Scheune" mit Hillu´s Herzdropfa und Elsbeth und Alois Gscheidle / die ersten sechs Folgen ab 23. April 2024 immer dienstags um 22 Uhr im SWR

Der SWR zeigt ab dem 23. April die ersten sechs Folgen der neuen regionalen Comedy-Reihe "Comedy Scheune". Hauptdarsteller:innen sind die schwäbischen Comedy-Duos Hillu´s Herzdropfa alias Hillu Stoll und Franz Auber sowie Elsbeth und Alois Gscheidle alias Birgit Pfeiffer und Marcus Neuweiler. Sie erzählen lustige Geschichten aus ihrem Alltag. Die "Comedy Scheune" wurde als Nachfolgeformat für "Hannes und der Bürgermeister" und "Freunde in der Mäulesmühle" entwickelt.

Trockener Humor und lustige Geschichten aus dem Alltag

In der ersten Folge überlegen Hillu´s Herzdropfa, ob die dritten Zähne wirklich in den Gelben Sack gehören. Die Gscheidles machen ihren legendären Rotkreuzdienst im Fußballstadion und verraten, wie sie Kirchensteuer sparen. Die Themen der weiteren Folgen: Was erleben zwei Schwaben auf dem Volksfest, welche Übungen muss man in der Singstunde unbedingt können oder wie kompliziert ist es, einen Traktor beim Landratsamt anzumelden?

Lustiger Abend in lockerer Scheunen-Atmosphäre

Die schwäbischen Comedy-Duos Hillu´s Herzdropfa und Elsbeth und Alois Gscheidle laden zu einem lustigen Abend. Im November 2023 wurden zwölf Folgen im Kulturhof in Erpfenhausen auf der Ostalb bei Heidenheim produziert. Mit Hillu´s Herzdropfa und den Gscheidles arbeitet der SWR schon seit vielen Jahren zum Beispiel bei Fastnachtssendungen, bei "Freunde in der Mäulesmühle" oder bei der Unterhaltungsshow "Immer wieder sonntags" zusammen. Beide Comedy-Duos sind bodenständig, alltagsnah und bei den Zuschauer:innen sehr beliebt.

"Comedy Scheune" mit Hillu´s Herzdropfa und Elsbeth und Alois Gscheidle

Ab dem 23. April 2024 werden die ersten sechs Folgen der "Comedy Scheune" immer dienstags um 22 Uhr im SWR ausgestrahlt. Weitere sechs Folgen laufen im Herbst ab dem 22. Oktober im SWR.

Weitere Informationen unter: http://swr.li/comedy-scheune

