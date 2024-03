SWR - Südwestrundfunk

Das NACHTCAFÉ mit einer Sondersendung am Karfreitag

Baden-Baden (ots)

Talkrunde mit Moderator Michael Steinbrecher zum Thema "Wie wir Hoffnung schöpfen" / 29. März 2024, 21.45 Uhr / Ausstrahlung über den Südwesten hinaus

Ob Krankheit, Trennung oder Geldprobleme - es gibt Situationen, die Menschen in eine tiefe Lebenskrise stürzen. Umso drängender ist in diesen Momenten die Frage, wie wir neue Hoffnung schöpfen können. Wie können wir Tiefpunkte überwinden? Was hilft uns aus der Krise? Und wie können wir damit umgehen, wenn es scheinbar keinen Ausweg gibt? "Wie wir Hoffnung schöpfen", das ist das Thema am Karfreitag, 29. März 2024 bei Michael Steinbrecher im NACHTCAFÉ. Zu sehen um 21:45 Uhr im SWR. Einmalig wird das NACHTCAFÉ an diesem Karfreitag abends auch in den Fernsehprogrammen von Radio Bremen, NDR, MDR und WDR gezeigt. Und danach, wie gewohnt, auch in der ARD Mediathek.

Wöchentliche Talkshows mit überregionaler Strahlkraft

Das SWR NACHTCAFÉ am Karfreitag eröffnet eine engere Zusammenarbeit der Dritten Programme der ARD im Bereich Talk. Hintergrund: Die an den Freitagabend-Talkshows beteiligten ARD-Häuser haben sich auf eine engere Kooperation und einen Austausch verständigt. Das bedeutet, dass die in den Fernsehprogrammen etablierten Sendungen in diesem Jahr erstmals und jeweils einmalig auch in den anderen Programmen zu sehen sein werden. Südwestrundfunk, Radio Bremen, Norddeutscher Rundfunk, Mitteldeutscher Rundfunk und Westdeutscher Rundfunk zeigen an den betreffenden Tagen jeweils eine Sendung gemeinsam.

Clemens Bratzler: Talk-Profil des Freitagabends bleibt erhalten

"Damit wird unsere Ankündigung von mehr Zusammenarbeit der Dritten Programme an sehr prominenter Stelle sichtbar. Das Talk-Profil des Freitagabends bleibt erhalten und die ARD schafft die Möglichkeit, Produktionen, die viele Menschen sehen wollen, senderübergreifend zu nutzen", sagt Clemens Bratzler, Programmdirektor des SWR und Vorsitzender der Gemeinsamen Programmkonferenz der ARD: "Die Mittel, die solche Kooperationen freisetzen, werden wir nutzen, um attraktive digitale und regionale Formate für die ARD Mediathek und damit für ein jüngeres Publikum zu produzieren."

NACHTCAFÉ, NDR Talk Show, Kölner Treff, Riverboat und 3nach9

Das NACHTCAFÉ am Karfreitag, produziert vom SWR, zum Thema "Wie wir Hoffnung schöpfen" macht den Anfang. Es folgen die NDR Talk Show am 10. Mai 2024, der Kölner Treff (WDR) am 6. September 2024, Riverboat (MDR) am 8. November 2024 und 3nach9 von Radio Bremen am 20. Dezember 2024. Alle Sendungen gibt es nach der Ausstrahlung auch in der ARD Mediathek.

Das NACHTCAFÉ am Karfreitag:

Freitag, 29. März 2024, 21:45 Uhr, SWR, Radio Bremen, NDR, MDR, WDR und danach auch in der ARD Mediathek.

