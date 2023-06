SWR - Südwestrundfunk

"SWR Extra: Macron in Ludwigsburg - Staatsbesuch in Deutschland" am 3. Juli live im SWR

Am 3. Juli 2023 live ab 8:45 Uhr im SWR Fernsehen, auf SWR.de und in der SWRAktuell-App / Moderation: Michael Matting

Am Montag, 3 Juli 2023, beginnt der Staatsbesuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Ludwigsburg. Der SWR überträgt den Auftakt des Staatsbesuchs in einem "SWR Extra" live von 8:45 Uhr bis 11:05 Uhr im SWR Fernsehen, außerdem auf SWR.de und in der SWRAktuell-App.Es moderiert Michael Matting.

Gesprächsrunde zum Thema "Künstliche Intelligenz"

23 Jahre liegt der letzte Staatsbesuch eines französischen Staatsoberhaupts in Deutschland zurück. Gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird sich der Präsident der französischen Republik in das "Goldene Buch" der Stadt Ludwigsburg eintragen. Anschließend diskutieren die beiden in einer Gesprächsrunde im Forum am Schlosspark Ludwigsburg vor Publikum über das Thema "Künstliche Intelligenz". Der Staatsbesuch wird anschließend in Berlin und Dresden fortgesetzt.

Begegnung im Zeichen der Völkerverständigung

Ludwigsburg hat eine lange Tradition in der deutsch-französischen Verständigung. Bereits 1948 wurde hier das "Deutsch-Französische Institut" (dfi) gegründet, mit dem Ziel "die deutsch-französische Verständigung auf allen Gebieten des geistigen und öffentlichen Lebens zu fördern". Gründerväter waren unter anderen Carlo Schmid, Theodor Heuss und Alfred Grosser. Ludwigsburg war die erste deutsche Stadt, die 1950 mit einer französischen Stadt (Montbéliard) eine Städtepartnerschaft schloss. Ein Meilenstein in den deutsch-französischen Beziehungen war 1962 die "Rede an die deutsche Jugend", die der ehemalige französische Staatspräsident Charles de Gaulle im Ehrenhof des Ludwigsburger Schlosses hielt.

