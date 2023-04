SWR - Südwestrundfunk

#besserBahnfahren: ARD Mitmachaktion zum Deutschlandticket

Bild-Infos

Download

Baden-Baden (ots)

Multimediales ARD Projekt des SWR / Wird das Deutschlandticket eine Verkehrswende einleiten? / Zuschauer:innen können Erfahrungen mit Bussen und Bahnen einreichen

Welche Erfahrungen haben die Menschen mit Bus und Bahn? Wie sehr nutzen sie das Deutschlandticket? Kann es eine Verkehrswende einleiten? Oder braucht es andere Angebote, damit die Bürger:innen den öffentlichen Nahverkehr besser nutzen? Mit Start des bundesweiten Deutschlandtickets am 1. Mai will das ARD Projekt #besserBahnfahren herausfinden, wie wir den Verkehr in Zukunft so gestalten können, dass er klimafreundlicher wird und die Menschen dennoch mobil bleiben. Dazu können Interessierte ab sofort ihre Erfahrungen mit dem ÖPNV teilen. Die Einträge werden von der Hochschule Karlsruhe und der Universität Konstanz ausgewertet und auf einer interaktiven Deutschlandkarte sichtbar sein. Weitere Informationen zum Projekt und der Teilnahmebogen sind abrufbar unter DasErste.de/besserBahnfahren.

Crowd-Science-Aktion rund ums Bahnfahren

Auf DasErste.de/besserBahnfahrenkönnen User:innen ihre Erfahrungen und Erlebnisse mit dem öffentlichen Nahverkehr schildern und eigene Fotos hochladen. Aus allen Eingaben filtern Wissenschaftler:innen ausgewählte Einträge heraus und fragen bei einigen Teilnehmenden spezifisch nach: Hat die Einführung des Deutschlandtickets bei ihnen zu Verhaltensänderungen geführt? Welche Rolle spielen Preisgestaltung, Flexibilität und Taktung im öffentlichen Nahverkehr? Und was müsste sich gegebenenfalls ändern, damit der öffentliche Nahverkehr besser angenommen wird? Zum Auftakt der Mitmachaktion am 24.04. berichten unter anderem der MDR-Polittalk "Fakt ist", "Wirtschaft vor acht" im Ersten und SWR1 Rheinland-Pfalz über die Crowd-Science-Aktion.

Auswertung der Mitmachaktion

Das Projekt #besserBahnfahren soll die erste wissenschaftliche Untersuchung werden, die die Wirkung des Deutschlandtickets analysiert. Ausgewertet wird die Crowd-Science-Aktion von der Hochschule Karlsruhe und der Universität Konstanz unter Leitung von Professor Jochen Eckart. Die Ergebnisse werden aufbereitet und in verschiedenen Formaten in Fernsehen, Hörfunk und Online diskutiert. In der ARD Story "Besser Bahnfahren! - Was muss sich ändern?" geht ein Reporterteam ausgewählten Meldungen nach und spricht mit der Deutschen Bahn darüber.

#besserBahnfahren

Die Mitmachaktion wird unterstützt von Pro Bahn, Deutsche Bahn, Allianz pro Schiene, Greenpeace, BUND und Verkehrsclub Deutschland (VCD).

Bis Ende Juli können eigene Erfahrungen und Erlebnisse eingereicht werden unter DasErste.de/besserBahnfahren.Im Anschluss werden die ausgewerteten Ergebnisse in Fernsehen, Hörfunk und Online vorgestellt.

Weitere Infos und Videomaterial unter:

http://swr.li/besser-bahnfahren und DasErste.de/besserBahnfahren

SWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletter

Fotos über www.ARD-Foto.de

Pressekontakt: Felix Oser, Tel. 07221 929 22986, felix.oser@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell