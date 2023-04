SWR - Südwestrundfunk

Dokumentation über die einmalige Fußballgeschichte des 1. FC Kaiserslautern ab 29. April 2023 in der ARD Mediathek / Am 1. Mai, 19 Uhr, im SWR Fernsehen / Podcast ab 9. Mai in ARD Audiothek

Abstieg 1996, Aufstieg 1997, Deutscher Meister 1998 - der 1. FC Kaiserslautern hat eine bis heute einmalige Fußballgeschichte geschrieben. "Das wird es nie wieder geben", sagte Meistermacher Otto Rehhagel. Das gab es nie wieder. Zum 25-jährigen Jubiläum erzählt die 45-minütige Dokumentation diese sensationelle Geschichte, mit jeder Menge Originaltönen und aktuellen Stimmen der Protagonisten von damals. "Das teuflische Wunder des FCK - ein Aufsteiger wird Deutscher Meister" ist ab 29. April 2023 in der ARD Mediathek abrufbar und wird am 1. Mai 2023 um 19 Uhr im SWR Fernsehen ausgestrahlt. Der Podcast "Das teuflische Wunder des 1. FC Kaiserslautern" wird am 9. Mai 2023 in der ARD Audiothek veröffentlicht und überall dort, wo es Podcasts gibt.

Der 1. FC Kaiserslautern schreibt Fußballgeschichte

Die unglaubliche Geschichte nimmt am 18. Mai 1996 ihren Anfang: Der 1. FC Kaiserslautern ist zum ersten Mal in seiner Geschichte aus der Bundesliga abgestiegen. Wenige Tage später holen die Roten Teufel zwar den DFB-Pokal, doch der Schmerz sitzt tief. Dann übernimmt Otto Rehhagel das Ruder - und ein zweijähriger Rausch nimmt seinen Anfang. Auf den Tag genau ein Jahr nach dem Abstieg gelingt die Rückkehr in die Bundesliga. Das erste Spiel wird richtungsweisend: Am 2. August 1997 gewinnt der gefallene Traditionsclub beim Titelverteidiger und Rekordmeister Bayern München. Am vierten Spieltag übernimmt Lautern die Tabellenführung. Als der FCK die Bayern auch zum Rückrunden-Auftakt bezwingt, scheint die Sensation möglich. Das Wunder wird wahr, als Kaiserslautern einen Spieltag vor Schluss den VfL Wolfsburg mit 4:0 besiegt - der FCK ist Deutscher Meister!

Doku mit Otto Rehhagel, Rudi Völler, Martin Wagner und Olaf Marschall

"Das teuflische Wunder des FCK - ein Aufsteiger wird Deutscher Meister" ist eine 45-minütige Dokumentation von Jürgen Schmidt und Marius Zimmermann, in der Legenden und Fußballidole wie Otto Rehhagel, Rudi Völler, Martin Wagner und Olaf Marschall über die furiose Aufstiegsgeschichte des FCK zu Wort kommen.

