Spiel um Platz 3 der Fußball-WM in den Audioangeboten der ARD

Vize-Weltmeister Kroatien trifft am Samstag, 17. Dezember 2022 auf Marokko

Bevor am Sonntag im Finale Titelverteidiger Frankreich gegen den zweifachen Weltmeister Argentinien spielt, geht es bei der FIFA Fußball-WM am Samstag, 17. Dezember 2022 um 16 Uhr um Platz 3. Dabei trifft Vize-Weltmeister Kroatien auf WM-Überraschungsteam Marokko. Das Spiel wird live im ARD-Hörfunk übertragen. In der Sendung "Sportschau Live" ist die Partie in voller Länge als Audio-Reportage u. a. bei sportschau.de und in der ARD Audiothek zu erleben. Reporter sind Philipp Hofmeister und Michael Augustin. Die Audio Netcast-Sendung beginnt um 15.50 Uhr und wird moderiert von Désirée Krause.

Das WM-Finale Argentinien - Frankreich aus dem Lusail Iconic Stadion ist am Sonntag, 18. Dezember 2022 ab 15 Uhr im Ersten zu sehen (Spielbeginn: 16 Uhr). Es kommentiert Tom Bartels. Im Hörfunk kommentiert an diesem Tag mit Julia Metzner erstmals eine Frau ein WM-Finale.

