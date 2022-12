SWR - Südwestrundfunk

"SWR3 Weihnachtskonzert mit Mark Forster" in Baden-Baden

Tickets gibt es ab dem 12. Dezember ausschließlich bei SWR3 zu gewinnen / exklusives Konzert am 20. Dezember 2022 im Theater Baden-Baden

Der in der Pfalz geborene und aufgewachsene Sänger Mark Forster hat vor wenigen Wochen angekündigt, seine für das nächste Jahr geplante Tour um ein Jahr zu verschieben. Eine der letzten Chancen, ihn davor nochmal live zu erleben, gibt es beim exklusiven SWR3 Weihnachtskonzert im Theater Baden-Baden. Dort steht er am 20. Dezember in persönlicher Atmosphäre für SWR3 Gewinner:innen auf der Bühne. Tickets für das "SWR3 Weihnachtskonzert mit Mark Forster" werden in der Adventszeit ausschließlich verlost. Vom 12. bis 16. Dezember 2022 können SWR3 Hörer:innen täglich Konzerttickets gewinnen. Darüber hinaus kann das Konzert von allen Fans am 20. Dezember im Livestream unter swr3.de miterlebt werden.

Stimmungsvolle Klaviertöne beim SWR3 Weihnachtskonzert

Mehrere hundert Ticketgewinner:innen können sich auf Livemusik im Theater Baden-Baden freuen. Begleitet wird Mark Forster beim SWR3 Weihnachtskonzert von dem Pianisten seiner Band, Daniel Nitt. So wird der Auftritt im Theater zum stimmungsvollen Klavierkonzert. Vor zehn Jahren hat Mark Forster sein erstes und bisher einziges Konzert im Theater in Baden-Baden gespielt. Damals, beim "SWR3 New Pop Festival" 2012, startete seine Karriere gerade. Für ihn ist die Location vor der beeindruckenden und historischen Theaterkulisse der perfekte Ort für ein Weihnachtskonzert. Im SWR3 Interview verriet Forster: "Es wird heimelich und ein bisschen rührselig, aber das passt ja irgendwie auch alles zu Weihnachten."

Verlosung und Livestream

Um Tickets für das "SWR3 Weihnachtskonzert mit Mark Forster" zu gewinnen, können Fans sich bis zum 16. Dezember auf SWR3.de bewerben. Zudem ist eine Teilnahme über den SWR3 Instagramkanal möglich. Die Gewinner:innen werden dann im Radio und auf Instagram benachrichtigt. Für alle, die nicht vor Ort dabei sein können, überträgt SWR3 das Konzert am 20. Dezember ab 19 Uhr im Radio und im Video-Livestream auf SWR3.de.

SWR3 Christmas-Special sorgt für weihnachtliche Stimmung

Zusätzlich zum "SWR3 Weihnachtskonzert mit Mark Forster" gibt es dieses Jahr wieder das SWR3 Christmas-Special mit fünf Stunden Weihnachtsliedern: ein Mix aus allen Lieblingsklassikern und ganz neuen Christmas-Songs, wie "Ring Out The Bells" von Sarah Connor. Dazu zwei neue Folgen des SWR3 Podcast "Die größten Hits und ihre Geschichte" zu Coldplay und Queen und viele weitere Highlights rund um Christmas-Hits. Das SWR3 Christmas-Special steht die ganze Weihnachtszeit zum Anhören im Webchannel auf SWR3.de und in der SWR3 App. Daneben gibt es bei Spotify die begleitende Playlist "SWR3 Christmas Songs" - mit Weihnachts-Hits von Mariah Carey bis Milow.

