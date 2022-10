SWR - Südwestrundfunk

Miese Tricks beim Telefonbetrug

Wie man Betrüger erkennen und sich schützen kann

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!", Do., 6. Oktober 2022, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen

Wie können sich Senior:innen vor Betrugsversuchen über das Telefon schützen? Darüber berichtet das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Do., 6. Oktober 2022, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

Verzweifeltes Weinen hörte der Vater von Stephan S., als er einen vermeintlichen Anruf von der Polizei bekam. Der Vater meinte seine Schwiegertochter und seine Enkelin zu hören und war schon bereit, das geforderte Geld von der Bank zu holen und zu übergeben. Nur durch einen Zufall wurde das Gespräch beendet. Noch heute leidet der Vater unter diesem Telefonbetrugsversuch. In dieser Woche sind Seniorensicherheitsberater:innen unterwegs, um vor Banken, in Kirchengemeinden oder in Vereinen ältere Menschen vor solchen Betrugsversuchen zu warnen und zu erklären, wie sie sich schützen können. "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"-Reporterin Franziska Grote hat eine Seniorensicherheitsberaterin begleitet.

Weitere Themen der Sendung:

- Polizei-Flutvideos jetzt doch öffentlich - Wie sehr bringen sie Innenminister Lewentz in Bedrängnis?

Dazu im Gespräch: Johannes Hillje, Politik- und Kommunikationsberater

- Verpasst Rheinland-Pfalz die Energiewende? - Ziel, bis 2030 nur Ökostrom zu produzieren, rückt in weite Ferne

Live im Studio: Prof. Hendrik te Heesen, Umweltcampus Birkenfeld

- Trotz Gerichtsurteil - Stadt Bad Kreuznach erteilt erneut Baugenehmigung für Monsterhalle

- Überall faules Obst - Werden Streuobstwiesen in Rheinland-Pfalz vernachlässigt?

- Thaddäus-Heim in Not - Die unendliche Suche nach einer neuen Bleibe

