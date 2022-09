SWR - Südwestrundfunk

Wildbret-Zeit im Herbst - gesund, nachhaltig, lecker

"Marktcheck" am Dienstag, 4. Oktober 2022, 20:15 Uhr, im SWR Fernsehen

Reh, Hirsch, Wildschwein werden in heimischen Wäldern gejagt und landen ohne lange Transportwege in den Kochtöpfen. Regionales Wildbret ist nachhaltig und gesund, denn es enthält deutlich weniger Fett als Fleisch von Mastvieh. Außerdem bleibt den Tieren der Stress der Massentierhaltung erspart. Wildfleisch lässt sich also ohne schlechtes Gewissen genießen. "Marktcheck" erklärt, worauf man beim Kauf und bei der Zubereitung achten sollte. Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" berichtet am Dienstag, 4. Oktober 2022, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss online in der ARD Mediathek, beim SWR, auf Youtube und Facebook.

Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.

