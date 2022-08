SWR - Südwestrundfunk

Renovieren in Krisenzeiten

Wie Dachdecker:innen beim Energiesparen helfen

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Do., 4. August 2022, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen

Im Anschluss in der ARD Mediathek

Mainz (ots)

Über die Dämmung von Häuserdächern zum Energiesparen berichtet das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Do., 4. August 2022, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

Die Preise für Öl und Gas steigen drastisch. Jetzt ziehen auch noch die Strompreise deutlich an. Zudem sind alternative Heizsysteme mit Wärmepumpen inzwischen schwer zu bekommen. Was liegt da näher als Energie durch eine bessere Dämmung einzusparen. Gerade über ungedämmte Dächer geht viele Wärme verloren. Und von diesen ungedämmten Dächern gibt es Hunderttausende im Land. Dachdecker:innen sind deshalb im Dauereinsatz. Sie könnten noch mehr leisten, doch es fehlt an allen Ecken und Enden an Material und Mitarbeitern. "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporterin Franziska Grote hat Dachdecker:innen und ihre Kund:innen getroffen.

Weitere Themen der Sendung:

Gefährliche Wespenstiche - Allergische Reaktionen nehmen zu

Niedrigwasser verschärft Energiekrise - Wie die Transporte auf dem Rhein die Preise treiben

Brisante Relikte der Eifelschlacht - Wie brutal am Ende des Krieges in der Eifel gekämpft wurde

Zur Sache Serie: Mensch & Natur - Neuanfang an der Ahr

Die Linke ohne Hoffnung? - Der Landesverband nach dem Parteiaustritt von Melanie Wery-Sims

