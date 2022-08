"Marktcheck checkt ... Obi" im SWR Fernsehen

SWR - Südwestrundfunk

Dienstag, 2. August 2022, 20:15 Uhr, im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek und auf Youtube

Mit Obi hat die Geschichte der Baumärkte in Deutschland begonnen und noch immer ist Obi der deutsche Marktführer unter den stationären Märkten. Rechnet man das Online-Geschäft hinzu, hat Amazon die Führung übernommen. Wie reagiert Obi auf die neue Herausforderung? Wie günstig ist der Händler, wie gut die Qualität seiner Eigenmarken? Wie sehen die Kund:innen Obi heute, sind sie mit der Beratung in den Märkten zufrieden? Wirtschaftet Obi auch nachhaltig? Wie fair ist der Konzern zu seinen Mitarbeiter:innen? Das SWR Verbrauchermagazin "Marktcheck" berichtet am Dienstag, 2. August 2022, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss online in der ARD Mediathek, beim SWR, auf Youtube und Facebook.

"Marktcheck checkt ..."

Wie gut sind die beliebtesten Topmarken? Die SWR-Reihe "Marktcheck checkt ..." prüft, was hinter Produktversprechen und Image der Unternehmen steckt.

