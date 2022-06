SWR - Südwestrundfunk

Was bringt das Entlastungspaket?

Teurer Sprit und 9 Euro-Ticket teilweise ohne Bus

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Do., 2. Juni 2022, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen

Im Anschluss in der ARD Mediathek

Video-Infos

Download

Mainz (ots)

Um die Frage, was das Entlastungspaket den Rheinland-Pfälzer:innen bringt, geht es im Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Do., 2. Juni 2022, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen / Gedreht wurde in Rumbach in der Südwestpfalz.

In Rumbach in der Südwestpfalz schauen viele Bürger:innen wie auch anderswo in ländlichen Gebieten skeptisch bis abwartend auf das Entlastungspaket der Bundesregierung: Das 9 Euro-Ticket für den Nahverkehr wird hier wohl nicht der Renner, meint Bürgermeister Ralf Weber. Denn Busse fahren hier selten und wenn, dann meist für Schulkinder. Die meisten Berufstätigen pendeln mit dem Auto zur oft weit entfernten Arbeitsstelle. Sie werden nun gespannt auf die Spritpreise schauen, die in den vergangenen Wochen vor allem einen Weg kannten: den nach oben. Die Pendler:innen fragen sich, ob der Steuervorteil tatsächlich an der Tankstelle weitergegeben wird. Der Sozialverband VdK kritisiert darüber hinaus, dass die Gelder mit der Gießkanne verteilt würden. Und so bekämen die, die wirklich dringend hilfsbedürftig seien, zu wenig ab. Was also bringt das Entlastungspaket und nützt es am Ende eher den Besserverdienern? "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"-Reporter Wolfgang Heintz hat sich in Rumbach umgehört.

Weitere Themen der Sendung:

Naherholungsgebiet oder Bauschuttdeponie? - Neuer Ärger um Steinbruch in Mainz-Laubenheim

Lieferengpässe bei E-Bikes - Warum Kunden und Händler monatelang warten müssen

"Zur Sache"-Serie: Mensch und Natur - Neuanfang an der Ahr: Die Situation der Winzer:innen / Gast im Studio: SWR Umweltexperte Werner Eckert

Leben retten - Noch immer haben zu wenige Menschen einen Organspende-Ausweis

"Zur Sache"-PIN: Warum gibt es so wenige Organspenden?

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"

Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.

Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell