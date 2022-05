SWR - Südwestrundfunk

Ausverkauft: DASDING Festival in Mannheim startet

Mannheim (ots)

28. Mai 2022 auf dem Zeltfestivalgelände Rhein-Neckar / Provinz, Luna, 01099 u. v. m.

Annette Volmer eröffnete am heutigen Samstag, 28. Mai kurz vor 16 Uhr, das erste DASDING Festival auf dem Gelände des Zeltfestivals Rhein-Neckar in Mannheim. Die langjährige Morningshow-Moderatorin des jungen Angebots des SWR freute sich: "Ist Euch eigentlich klar, was heute hier Geiles stattfindet? Drei Jahre mussten wir jetzt warten: nix Partys, nix Konzerte, keine wilde Rumknutscherei. Und das ist heute endlich vorbei. Schaut Euch mal ein bisschen um hier: die Person rechts von Euch, links von Euch, hinter Euch - wir sind heute alle miteinander in Love. Und das Geilste ist: wir sind ausverkauft!" Partner und Veranstalter des Festivals ist Delta Konzerte.

Line-up zu mehr als 50 Prozent weiblich

Neue Musik aus Deutschland - dazu können die Besucher:innen des ersten DASDING Festivals ab 16 Uhr vor zwei Bühnen singen, tanzen und feiern. Insgesamt 5.000 Tickets wurden verkauft. Elf Künstler:innen bringen Rap, Pop und Indie in das Gelbe und das Holo-Zelt des Zeltfestivalgeländes Rhein-Neckar. Mehr als 50 Prozent des Line-ups besteht aus Frauen. Dabei sind Provinz, Luna, Majan, Jeremias, Rote Mütze Raphi, Schmyt, Nina Chuba, 01099, Paula Hartmann, Loi, Zavet.

Musik wieder erlebbar machen

Mit der eintägigen Veranstaltung startet DASDING in den Festival-Sommer. Nach einer festivalarmen Zeit soll Musik nun wieder erlebbar werden. Im Radio berichtet DASDING während des Festivals aus Mannheim.

