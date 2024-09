Hackergruppe greift Ukraine und NATO-Länder an

Jena (ots) - Forscher des IT-Sicherheitsherstellers ESET haben neue Aktivitäten der CosmicBeetle-Gruppe entdeckt. Sie verbreitet Ransomware an kleine und mittlere Unternehmen (KMU), hauptsächlich in Europa und Asien. Dabei kommt ihre Ransomware ScRansom zum Einsatz. In ihren Erpresserbriefen und Webseiten versucht CosmicBeetle, die Reputation der bekannten, mittlerweile inaktiven LockBit-Gruppe auszunutzen, um Opfer zur ...

