DCCV e. V. - seit 40 Jahren für Betroffene im Einsatz

Unter dem Leitsatz "Von Betroffenen für Betroffene" setzt sich die Deutsche Morbus Crohn/Colitis ulcerosa Vereinigung (DCCV) e. V. seit 1982 für die Belange von Menschen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED) ein. Der Verband feiert 2022 seinen Geburtstag mit einer öffentlichkeitswirksamen Kampagne.

Im Herbst dieses Jahres ist es soweit und die DCCV feiert bereits ihren 40. Geburtstag. Das bedeutet: Vier unglaubliche Jahrzehnte unermüdlicher Einsatz von Betroffenen für Betroffene!

Am 25.09.1982 wurde die Deutsche Morbus Crohn/Colitis ulcerosa Vereinigung (DCCV) e. V. in Tübingen gegründet. Die bundesweite Beratung und der Austausch unter Betroffenen, die Steigerung der Bekanntheit der Erkrankungen sowie die Förderung patient*innenorientierter Forschung und die damit einhergehende Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit CED standen dabei von Anfang an im Fokus. Den einst sieben Gründer*innen des Verbandes haben sich bis heute knapp 23.000 weitere Mitglieder angeschlossen.

Diese bilden die Basis für den erfolgreichen Einsatz der DCCV in Gesellschaft, Politik und Gesundheitswesen. Vieles konnte in den letzten 40 Jahren für die Menschen mit CED und Primär Sklerosierenden Cholangitis (PSC) erreicht werden: z. B. das Durchsetzen bundesweiter Parkerleichterung für Betroffene von Morbus Crohn und Colitis ulcerosa im Jahr 2009 oder des Rechtsschutzes vor deutschen Sozialgerichten, der seit 2007 zu den wichtigen Mitgliedsvorteilen zählt. Erst kürzlich wurde nach jahrzehntelangem Einsatz der DCCV ein weiterer wichtiger Meilenstein erreicht: Die Ambulante Spezialfachärztliche Versorgung (ASV) gibt es jetzt auch für CED. Seit April 2022 können sich spezialisierte Teams aus Fachärzt*innen in dieser Art von Versorgungsverbünden zusammenschließen.

Das 40-jährige Jubiläum feiert die DCCV mit einer öffentlichkeitswirksamen Kampagne: Unter verschiedenen Slogans wie "Ich habe was, was du nicht siehst", "Gemeinsam durch dünn und dick" oder auch "40 Jahre gemeinsam bei CED" werden die Herausforderungen im Leben mit einer CED, das unglaubliche ehrenamtliche Engagement und die politischen Errungenschaften auf verschiedenen Kanälen sichtbar gemacht.

Zum Kampagnenauftakt startet die DCCV auch auf Instagram voll durch und ist dort ab sofort unter dem Namen @dccv.de erreichbar. Wichtige Inhalte und Information rund um CED werden in gewohnter DCCV-Qualität unabhängig, seriös und mit viel Charme aufbereitet.

Eine große Geburtstagsfeier im Herbst in Erkner bei Berlin mit vielen Weggefährt*innen der DCCV wird den Höhepunkt des Jubiläumsjahres bilden. Bleiben Sie auf dem Laufenden! Auf unseren Social Media Kanälen ( https://www.facebook.com/dccv.de / https://www.instagram.com/dccv.de/) und der Jubiläumswebseite https://40jahre.dccv.de/ erwarten Sie viele spannende Informationen und neue Kampagnenüberraschungen.

Zur weiteren Erklärung von CED: CED steht für chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Die wohl verbreitetsten Formen sind Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Beide Erkrankungen äußern sich oft in einer erhöhten Stuhlfrequenz, (blutigen) Durchfällen, mitunter starken Schmerzen und zahlreichen weiteren Symptomen, die die Lebensqualität der Betroffenen sehr stark einschränken können. CED sind nicht heilbar. Entgegen früheren wissenschaftlichen Vorstellungen handelt es sich bei CED nicht um Autoimmunerkrankungen, sondern um eine Darmbarrierestörung. Diese ermöglicht es Darmbakterien, in Bereiche der Darmwand vorzudringen, die sie bei intakter Barriere nicht erreichen können, wo sie dann als Aggressoren wahrgenommen und vom Immunsystem bekämpft werden. Weitere Informationen zu den Erkrankungen, ihren Ursachen und dem Leben damit finden Sie unter: www.dccv.de/betroffene-angehoerige/.

Die Deutsche Morbus Crohn / Colitis ulcerosa Vereinigung (DCCV) e. V. ist der Selbsthilfeverband für die über 400.000 Menschen mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung (CED) in Deutschland. Ihre zentralen Aufgaben sind die persönliche Beratung, das Vermitteln von umfangreichen, verständlichen Informationen zum Leben mit CED, die Vertretung der Interessen der rund 23.000 Mitglieder in Politik und Öffentlichkeit sowie die Unterstützung bei sozialrechtlichen Fragen inklusive eines umfassenden Rechtsschutzes für ordentliche Mitglieder vor deutschen Sozialgerichten. www.dccv.de

