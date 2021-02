CGC Cramer-Gesundheits-Consulting GmbH

Banale Erkältungen in Corona-Zeiten vermeiden

Pflanzliche Senföle können Erkältungshäufigkeit um 50 % verringern

Bild-Infos

Download

Eschborn (ots)

Gerade jetzt - während der Corona-Pandemie - sind Erkältungssymptome extrem unangenehm. Denn neben den lästigen Beschwerden und der kritischen Aufmerksamkeit der Mitmenschen plagt einen außerdem selbst die Unsicherheit: Ist es vielleicht doch COVID-19? Sollte ich mich testen lassen, darf ich noch zur Arbeit oder muss ich in Quarantäne? "Außerdem ist es gerade in der aktuellen Situation wichtig, das Immunsystem nicht noch zusätzlich durch eine banale Atemwegsinfektion unnötig zu belasten", warnt Prof. Dr. med. Jost Langhorst, Chefarzt der Klinik für Integrative Medizin und Naturheilkunde, Bamberg. Zusätzlich zu den bekannten Verhaltensregeln zum Schutz vor einer Ansteckung können auch antiviral wirksame Pflanzensubstanzen wie die Senföle dazu beitragen, akute Infektionen der Atemwege zu vermeiden. Eine Studie belegt: Eine Kombination von Senfölen aus Kapuzinerkresse und Meerrettich kann bei Langzeitanwendung die Erkältungshäufigkeit nachweislich um etwa 50 % verringern [1]. Aufgrund ihrer antiviralen [2-4], antibakteriellen [5-11] und entzündungshemmenden Eigenschaften [12-20] können die Pflanzenstoffe aber nicht nur zur Vermeidung, sondern auch zur Behandlung akuter Atemwegsinfektionen eingesetzt werden [1,21,22]. "Durch eine 3fach-Wirkung wird die Besserung der Beschwerden sowie auch eine Bekämpfung der Erreger ermöglicht und auch eventuellen bakteriellen Superinfektionen entgegengewirkt", so Langhorst.

Senfölhaltige Pflanzen wie zum Beispiel Kapuzinerkresse, Senf oder Meerrettich sind den meisten Menschen als Zierpflanze bzw. als Beilage für Fleisch- oder Fischgerichte bekannt. Aber sie können noch viel mehr: Mit den Senfölen schützen sich diese Pflanzen wirkungsvoll vor Fraßschäden und mikrobiellem Befall, zum Beispiel durch Viren, Bakterien oder Pilze. Daher werden Senföle in der Naturmedizin bereits seit Jahrhunderten bei Infektionen der Atem- und Harnwege eingesetzt und zählen heute zu den am besten untersuchten arzneilich wirksamen Pflanzensubstanzen.

Senföle wirken 3fach - gegen Viren, Bakterien und Entzündungen

Zahlreiche Forschungsarbeiten, darunter auch viele internationale Untersuchungen, belegen: Senföle aus Kapuzinerkresse und Meerrettich wirken antiviral [2-4], antibakteriell [5-11] und entzündungshemmend [14-20]. Schon in den 1950er Jahren konnten erste wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass die Pflanzenstoffe die Vermehrung von Grippe-Viren wirkungsvoll reduzieren können [3,4]. Aktuelle Laboruntersuchungen der Universität Gießen an menschlichen Lungenzellkulturen ergaben außerdem, dass die Senföle die Vermehrung des Grippevirus H1N1 und auch einiger Rhinoviren, die Erkältungskrankheiten auslösen, hemmen können [2]. Darüber hinaus besitzen sie eine ausgeprägte Wirkung gegen viele Bakterienarten [5-11]. Dazu gehören auch die häufigsten bakteriellen Erkältungserreger und sogar multiresistente Bakterien, gegen die Antibiotika immer häufiger wirkungslos sind [9]. Resistenzentwicklungen der Bakterien wie gegen Antibiotika sind aufgrund der vielfältigen Wirkweise der Senföle nicht zu erwarten [5,7]. Weitere Laboruntersuchungen bestätigen zudem die entzündungshemmende Wirkung der Pflanzenstoffe [12-20]. Da bei Erkältungskrankheiten die Beschwerden durch den Entzündungsprozess verursacht werden, kommt dieser Eigenschaft hier eine besondere Bedeutung zu.

Erkältungshäufigkeit um fast die Hälfte gesenkt

"Für den Einsatz der Senföle zur Vermeidung von wiederkehrenden akuten Erkältungen spricht neben dem überzeugenden Wirkmechanismus auch eine große wissenschaftlich anspruchsvolle Studie, die nicht nur die Wirkung, sondern auch die gute Verträglichkeit der Pflanzenkombination aus Kapuzinerkresse und Meerrettich belegt", erklärt Langhorst, der als Prüfarzt an der Studie mitgewirkt hat. Die nach aktuellen wissenschaftlichen Standards umgesetzte Studie ergab, dass die Einnahme von Senfölen aus Kapuzinerkresse und Meerrettich die Häufigkeit von Erkältungen im Vergleich zu Placebo (Scheinmedikament) um fast die Hälfte verringert. In der im Winter durchgeführten 12-wöchigen Studie konnte gezeigt werden, dass die 117 Versuchsteilnehmer, die dreimal täglich zwei Placebo-Tabletten einnahmen, sich etwa doppelt so häufig erkälteten wie die 113 Teilnehmer, die dreimal täglich zwei Tabletten des Arzneimittels einnahmen.

Vorausgegangene Untersuchungen (Beobachtungsstudien) mit Erwachsenen und Kindern konnten die Wirkung und Verträglichkeit der Senföle aus Kapuzinerkresse und Meerrettich bei akuten Infektionen der Atemwege (Sinusitis, Bronchitis) im Vergleich zu verschiedenen Standard-Antibiotika belegen [21,22]. "Insgesamt liegen für die pflanzlichen Senföle vielversprechende Studiendaten vor, die ein breites Wirkspektrum zeigen, dass eine rationale Therapie von Infektionen der Atemwege ermöglicht und den Einsatz bei häufig wiederkehrenden Erkältungskrankheiten rechtfertigt", so der Experte.

Mehr dazu: Erkältungen vermeiden - gewusst wie

Informationen darüber, wie sich das Immunsystem beim Kampf gegen Erkältungsviren umfassend unterstützen lässt, bietet der Flyer "Mit ANGOCIN® der Erkältung einen Schritt voraus" unter www.angocin.de/service.

Die Literaturquellen 1-22 können angefordert werden bei etzel@cgc-pr.com

Original-Content von: CGC Cramer-Gesundheits-Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell