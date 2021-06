Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Für noch mehr Vorfreude auf die Schule: Der brandneue Schulstartkalender von Pelikan

Bild-Infos

Download

Hannover/Berlin-Falkensee (ots)

Der Schulanfang ist gefühlt noch Ewigkeiten hin? Jetzt nicht mehr! Für angehende Erstklässler und Grundschüler bietet Pelikan ab sofort den neuen Schulstartkalender an. So etwas gab es noch nie: Im Countdown werden bis zum Schulbeginn 15 Kalendertürchen geöffnet, jeweils gefüllt mit hochwertigen Pelikan Produkten zum Schreiben, Malen oder Basteln. Das sind zwei Wochen Vorfreude pur! Der einzigartige Überraschungskalender ist die perfekte Geschenkidee für Familien und Verwandte zum Schulstart.

Viele Eltern von Schulanfängern kennen das gut: Die Zeit in der Kita ist vorbei und das Kind kann den neuen spannenden Lebensabschnitt in der Schule kaum erwarten. Auch Grundschulkinder sehnen sich oft danach, ihre Freunde nach den langen Sommerferien endlich wiederzusehen. Wochen fühlen sich an wie Jahre und das Warten auf den Schulbeginn ist fast so wie das Warten auf Weihnachten in der Adventszeit.

Countdown bis zum Schulstart

Um den Kids die Wartezeit bis zum Schulanfang zu verkürzen, gibt es den brandneuen Schulstartkalender mit 15 Türchen voller Vorfreude und toller Überraschungen. Im zweiwöchigen Countdown finden die Kinder hinter jedem Türchen hochwertige Schulprodukte, die zum Großteil auf dem Schulbedarfszettel stehen. Der innovative Pelikan Kalender ist damit das ideale Geschenk zum Abschluss der Kindergartenzeitsowie für Ein- und Grundschüler.

So einfach geht's: Zwei Wochen vor Schulstart wird beginnend mit dem Türchen Nr. 15 jeden Tag ein weiteres Türchen absteigend bis zur 1 geöffnet. An diesem Tag fängt die Schule an! So ist es kinderleicht, die verbleibenden Tage bis zur Einschulung abzulesen. Auch der Startzeitpunkt für den Kalender lässt sich schnell finden, denn das erste Türchen Nr. 15 hat denselben Wochentag wie der Einschulungstag. Pfiffig!

Edukative Produkte und dazu clevere Features

Alles, was das Schulstarterherz begehrt: Hinter jedem Kalendertürchen steckt ein nützliches Pelikan Produkt zum Schreiben, Malen oder Basteln. So können sich die Kids auf folgende Artikel freuen: combino Schreiblernbleistift, mehrere combino Fasermaler, combino Lineal, combino Radiergummi, griffix Pinsel, griffix Schere, griffix Tintenpatronen, Pelifix Klebestift, Wachsmaler, Textmarker, Dosenanspitzer und ein Kreativbüchlein: 24 Seiten voller kreativer Mitmachideen. Alle Produkte überzeugen mit ihrer Langlebigkeit sowie kindersicheren Pelikan Markenqualität.

Nachhaltig und durchdacht: Auf der Rückseite des Kalenders finden die Kids Malvorlagen und zum Basteln den praktischen Türanhänger "Bitte nicht stören - Schulkind macht Hausaufgaben". Der Umwelt zuliebe, besteht der Schulstartkalender komplett aus nachhaltigem FSC®-Karton, der sich zum "Upcycling" eignet: Als Setzkasten oder Utensilienbox ist er vielseitig im Kinderzimmer einsetzbar.

Der große Pelikan Countdown-Kalender zum Schulstart ist ab sofort in limitierter Auflage im Handel zum Preis von 29,90 EUR (UVP) erhältlich. Der Pelikan Kalender ist die perfekte Geschenkidee für stolze Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel, die wissen, wie wichtig der Schulstart im Leben ist und ihre Schulanfänger bestmöglich fördern wollen.

Vorfreude macht jetzt noch mehr Spaß - mit dem Schulstartkalender von Pelikan.

Mehr Qualitätsprodukte der Marke Pelikan unter www.pelikan.com

Über Pelikan:

Kompetenz seit Generationen

Über 180 Jahre Erfahrung und Wissen in Schreiben und Malen - das ist Pelikan. Generationen sind mit der Marke groß geworden. Im weltweiten Premiumsegment vereint Pelikan exzellente Qualität, richtungsweisende Innovationen und edukative Konzepte mit perfekter Funktionalität und klarer Formsprache. Auch in der Entwicklung ist Pelikan Vorreiter. In Zusammenarbeit mit Lehrern und Wissenschaftlern entstehen Schulprodukte, die die motorische Entwicklung und Schreibpräzision des Kindes von Anfang an fördern. Im Segment "Hochwertiges Schreiben" bietet Pelikan darüber hinaus handgefertigte Schreibgeräte "Made in Germany".

Pelikan im Internet:

www.pelikan.com und https://de-de.facebook.com/pelikan.de

Abdruck honorarfrei, Beleg erbeten, Bildmaterial und Produktsamples auf Anfrage.

Original-Content von: Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell