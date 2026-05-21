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Die ganze Vielfalt des deutschen Fußballs: Neuer Sender DFB.TV ab 22. Mai 2026 bei Zattoo verfügbar

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Berlin/Zürich (ots)

Wenige Wochen vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 und einen Tag vor dem DFB-Pokalfinale erwartet Zattoo Nutzerinnen und Nutzer mit Ultimate Paket in Deutschland ein ganz besonderes Highlight: Am 22. Mai um 15:30 Uhr startet bei Zattoo der Pay TV Sender DFB.TV, der die Vielfalt des deutschen Fußballs bündelt und neu erlebbar macht. Zum Programmstart präsentiert der Sender zahlreiche exklusive Highlights.

DFB.TV rückt den Fußball in Deutschland noch näher an die Fans: Zum Programm gehören die Begleitung der A-Nationalmannschaften durch Trainingslager, bei Länderspielen und Turnieren. Zudem zeigt DFB.TV Liveübertragungen der Nationalteams der Juniorinnen und Junioren, der 2. Frauen-Bundesliga, vom Finaltag der Amateure sowie Futsal, Beachsoccer und den DFB-ePokal. Abgerundet wird das Programm durch exklusive Dokumentationen, Berichte zum Schiedsrichterwesen, Sonderformate wie Pokalauslosungen und Zusammenfassungen des DFB-Pokals der Männer und Frauen, der 3. Liga, der Google Pixel Frauen-Bundesliga und den Nationalmannschaften.

Tina Rodriguez, CEO ad interim bei Zattoo: "20 Jahre nachdem Zattoo als Pionier den ersten Livestream von der Fußball WM 2006 übertragen hat, ist der Start von DFB.TV genauso wie die kommende Fußball-WM ein ganz besonderer Moment für unsere Nutzerinnen und Nutzer. Mit dem neuen Sender rücken sie bei Zattoo ganz nah ran an den Deutschen Fußball und erhalten exklusive Einblicke."

Zum Sendestart gibt es zahlreiche Highlights auf DFB.TV:

22.05., 15:30 Uhr - 22:30 Uhr: Offizieller Senderstart - live mit Interviews, Training der Pokalfinalisten sowie großer Eröffnungszeremonie mit Bayern München & VfB Stuttgart

23.05., 11:15 Uhr - 19:00 Uhr: Finaltag der Amateure live mit vier Pokalfinals aus den Landesverbänden

24.05., 20:00 Uhr: Premiere der Doku über die Frauen-Nationalmannschaft "Der Weg ist das Team" (insgesamt 6 Folgen am So., Mo. und Di. Abend)

27.05 - 29.05., täglich: Live-Schalten nach Herzogenaurach zum Trainingslager der DFB-Elf mit Insides und Pressekonferenzen

27.05., 15:00 Uhr: U-19 Junioren live: Slowakei vs. Deutschland

30.05., 13:00 Uhr: DFB-Pokal Finale U-17 Juniorinnen live: Carl Zeiss Jena vs. VfB Stuttgart

30.05. bis 10.06.: Aufstiegsspiele zu den verschiedenen Regionalligen live

Ab 11.06.: Tägliche WM-Show rund um die Nationalmannschaft bei der WM in den USA

Über DFB.TV

DFB.TV ist der offizielle Sender des Deutschen Fußball-Bundes und bietet ein vielfältiges Programm rund um den deutschen Fußball. Im Mittelpunkt stehen Live-Übertragungen aus verschiedenen Spielklassen und Wettbewerben im Männer-, Frauen- und Nachwuchsbereich sowie ausgewählte Spiele aus dem Amateurfußball. Ergänzt wird das Angebot durch Highlight-Magazine der verschiedenen Wettbewerbe. Darüber hinaus begleitet DFB.TV die Nationalmannschaften der Männer und Frauen mit exklusiven Einblicken hinter die Kulissen - von Trainingseinheiten bis hin zu Interviews und Pressekonferenzen. Inhalte zu Nachwuchsförderung, Schiedsrichterwesen und aktuellen Themen im Fußball gehören ebenso zum Programm wie Berichte aus den Landesverbänden. Formate wie "DFB-Kompakt" und das "DFB-Magazin" bündeln regelmäßig die wichtigsten Nachrichten und Themen aus dem gesamten DFB-Kosmos.

Über Zattoo:

Zattoo (www.zattoo.com) ist einer der führenden TV-Streaming-Anbieter in Europa mit mehreren Millionen Nutzerinnen und Nutzern monatlich. Das 2005 gegründete Unternehmen beschäftigt über 220 Mitarbeitende und hat seinen Hauptsitz in Zürich sowie einen weiteren Standort in Berlin. In der Schweiz, Deutschland und Österreich bietet Zattoo alle beliebten TV-Sender in HD- und Full-HD-Qualität sowie eine Vielzahl von Video-On-Demand-Inhalten. Dabei steht Zattoo auf fast allen Endgeräten zur Verfügung, darunter Smart-TVs, PCs und Laptops, Streaming-Playern sowie Smartphones und Tablets. Seit 2012 bietet Zattoo seine Technologie auch Medienunternehmen und Netzbetreibern weltweit als TV-as-a-Service-Angebot an. Die Schweizer TX Group, ein digitaler Hub und Netzwerk von Medien und Plattformen, ist seit 2008 an Zattoo beteiligt und hält seit 2019 über 50 Prozent. Seit 2021 leistet Zattoo einen Beitrag zum Klimaschutz und ist ClimatePartner-zertifiziert.

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