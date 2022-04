Heilbronner Stimme

CDU-Verteidigungspolitikerin Serap Güler: Lieferung schwerer Waffen absolut notwendig und richtig

Berlin (ots)

Aus Sicht der CDU-Verteidigungspolitikerin Serap Güler ist eine Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine "absolut notwendig und richtig". Güler sagte der "Heilbronner Stimme": "Zu Beginn des Krieges bestand nahezu Einigkeit, nur defensive Waffen zu liefern. Aber die Ukraine wird brutal von einem Aggressor angegriffen, agiert pausenlos aus der Defensive heraus - deshalb ist auch alles, was wir gerade an Waffen liefern, defensiver Natur."

Güler betonte: "Niemand sollte heute müde werden, deutlich zu machen, dass wir auf der Seite der Ukraine stehen. Deshalb sollten wir auch bereit sein, die Ukraine mit schweren Waffen zu unterstützen."

Mit Blick auf die Bundeswehr sagte Güler: "Wir haben uns viel zu lange eingeredet, dass die Bedrohungslagen überschaubar und gut kalkulierbar sind, und das hat sicher mit dazu geführt, dass wir die Bundeswehr nicht in dem Maße ausgestattet haben, wie es eigentlich notwendig gewesen wäre." Sie mahnt: "Es muss nun allerdings nicht nur ein Umdenken geben was die Ausrüstung der Bundeswehr betrifft, sondern auch ein gesellschaftliches Umdenken, was den Stellenwert der Bundeswehr und unsere Wertschätzung betrifft. Die Ausstattung der Bundeswehr muss künftig widerspiegeln, was ihr Kernauftrag ist: Die Landes- und Bündnisverteidigung. Es reicht nicht mehr, nur einzelne Einsatzkontingente auszustatten."

Das komplette Interview unter: https://www.stimme.de/ueberregional/deutschland-welt/politik/dh/serap-gueler-motivierte-truppe-aber-es-mangelt-an-ausruestung-art-4617773

Original-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell