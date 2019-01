Heilbronner Stimme

Heilbronner Stimme: FDP-Chef Lindner sieht in Wachstumsprognose Alarmsignal: Die Regierung sollte nicht auf die Rezession warten, sondern sie aktiv bekämpfen

FDP-Chef Christian Lindner sieht in der Absenkung der Wachstumsprognose für 2019 durch die Bundesregierung ein Alarmsignal und mahnt zum Handeln. Lindner sagte der "Heilbronner Stimme" (Donnerstag): "Die Regierung sollte nicht auf die Rezession warten, sondern sie aktiv bekämpfen." Er sagte weiter: "Statt immer neuer Milliarden an Subventionen für wenige empfehlen wir die Senkung der Sozialabgaben und die Abschaffung des Solidarzuschlags. So können die Binnenkaufkraft angeschoben und private Investitionen erleichtert werden." Mit Blick auf das Thema Energie sagte Lindner: "Experimente bei der Energieversorgung sollte die Große Koalition sich in dieser Phase verkneifen."

