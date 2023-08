Bundesinnung der Hörakustiker KdöR

Direktor des Landesrechnungshofs Rheinland-Pfalz a.D.: Dr. Siebelt verstärkt Bundesinnung der Hörakustiker

Mainz (ots)

Dr. Johannes Siebelt, ehemaliger Direktor des Landesrechnungshofs Rheinland-Pfalz, verstärkt ab September das juristische Team der Bundesinnung der Hörakustiker KdöR (biha) in Mainz. Dr. Siebelt wird sich dort insbesondere um Fragen des Verwaltungsrechts kümmern.

"Wir freuen uns, mit Herrn Dr. Siebelt einen engagierten und erfahrenen Juristen für die Bundesinnung gewonnen zu haben, der uns zukünftig bei entsprechenden Angelegenheiten mit seinem herausragenden fachlichen Hintergrund unterstützt", sagt Jakob Stephan Baschab, Hauptgeschäftsführer der biha.

Die biha handelt als Körperschaft des öffentlichen Rechts in vielen Bereichen als mittelbare Staatsgewalt hoheitlich. "Daher wird hier einiges an Fachwissen des Verwaltungsrechts gebündelt, wobei Dr. Siebelts langjährige Erfahrungen uns hervorragend ergänzen werden", so Baschab weiter.

Die Bundesinnung der Hörakustiker KdöR vertritt die Interessen der Hörakustiker in Deutschland. In ihr sind ca. 95 Prozent aller Hörakustiker in Deutschland organisiert.

