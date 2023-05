DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft

Bundesweiter Schwimmabzeichentag am 21. Mai in Hallen- und Freibädern

Bad Nenndorf (ots)

Am kommenden Sonntag (21. Mai) findet erstmals bundesweit der Schwimmabzeichentag statt. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und ihre Partner im Bundesverband zur Förderung der Schwimmausbildung (BFS) laden hierzu die Menschen im ganzen Land ein, die teilnehmenden Schwimmbäder zu besuchen. Dort können sie sich über die Schwimmausbildung informieren oder auch direkt ein Schwimmabzeichen ablegen. "Wir wollen das Schwimmenlernen in den Fokus rücken, weil schwimmen nicht nur Freude macht, sondern auch Leben rettet", sagte die Präsidentin der DLRG, Ute Vogt, im Vorfeld des Aktionstages. Mit Blick auf den Umstand, dass sich während der Pandemie die Zahl der Nichtschwimmer in den Grundschulen verdoppelte, fügte sie hinzu: "Wir haben viel zu viele Kinder, die nicht schwimmen können. Das müssen wir ändern."

Die lokalen Vereine und Akteure der Mitgliedsverbände des BFS gestalten den Schwimmabzeichentag 2023. Dazu zählen neben der DLRG: Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Bundesverband Deutscher Schwimmmeister (BDS), Deutsches Rotes Kreuz (DRK) Wasserwacht, Deutscher Schwimm-Verband (DSV) und Verband Deutscher Sporttaucher (VDST). Allein rund 400 Ortsgruppen der DLRG beteiligen sich mit Veranstaltungen in den Schwimmbädern. Viele weitere der Partner kommen hinzu.

Wer an dem Aktionstag das Seepferdchen-Abzeichen ablegt, ist auf einem guten Weg zum geübten Schwimmer. Nach einer erfolgreich bestandenen Prüfung des Deutschen Schwimmabzeichens in Bronze, Silber oder sogar Gold, steht einem sicheren Vergnügen im Schwimmbad nichts mehr im Wege.

Weitere Informationen und eine Liste aller registrierten Veranstaltungen der DLRG gibt es unter dlrg.de/schwimmabzeichentag.

Druckfähiges Bildmaterial sowie O-Töne (mp3 und mp4) von DLRG Generalsekretärin Tanja Larsson sind im DLRG Medienportal abrufbar. Bewegtbilder aus der Arbeit der DLRG gibt es hier zum Download.

Original-Content von: DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, übermittelt durch news aktuell