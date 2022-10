ProSieben

Einladung zur ersten Taufe bei "The Masked Singer"

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

No more NO NAME. Dafür Rosty? Schrauby? Büchsen Bernhard? Robert? Oder Lonely? ProSieben lädt zur ersten "The Masked Singer"-Taufe ein, am Samstag, 15. Oktober 2022, live um 20:15 Uhr. Welchen Namen bekommt die Roboter-Maske? Das entscheiden die #MaskedSinger-Fans noch bis Freitag über die JoynMe-App.

Taufparty mit Gemeinschaftssongs

Besondere Party: DIE ZAHNFEE, DER MAULWURF, DER WERWOLF, BLACK MAMBA, GOLDI und DIE PFEIFE feiern mit dem Täufling - und singen zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne. Die Taufzeremonie übernimmt "The Masked Singer"-Moderator Matthias Opdenhövel. Taufpaten sind die "Queen of Rateteam" Ruth Moschner mit ihren Gästen Yvonne Catterfeld und Ross Antony. Und das Rätsel bleibt: Welche Stars stecken unter den Masken? Wer muss sich in der dritten Live-Show demaskieren? Produziert wird "The Masked Singer" von Endemol Shine Germany.

Das erste Interview mit dem demaskierten Star gibt es wie immer exklusiv bei "The Masked Singer - red. Spezial" mit Viviane Geppert, direkt im Anschluss an die Show, live auf der Bühne in Köln.

Miträtseln, mitreden, mitentscheiden: In der neuen JoynMe-App geben die #MaskedSinger-Fans den Ton an. Nur dort können sie während der Show live und kostenlos ihre Stimme für ihre Lieblings-Masken abgeben und so bestimmen, welcher Star am Ende jeder Show seine Maske abnehmen muss. Zusätzlich können Tipps abgegeben und Fragen an die Masken gestellt werden. Mit der Go-Live-Funktion können die Fans zudem einen eigenen Live-Stream starten.

TV-Rätsel für ALLE: ProSieben bietet zu allen sechs Live-Shows von "The Masked Singer" Live-Untertitel (Teletext Seite 149) und Live-Audiodeskription via App für Blinde und Sehbehinderte an. Weitere Informationen und Links zur AD gibt es auf der Internetseite: www.prosieben.de/AD.

Die siebte Staffel "The Masked Singer", immer samstags, 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn

"The Masked Singer - Live on Tour 2023": Die beste, verrückteste Show kommt 2023 auf Deutschlands Bühnen. Die spektakulärsten Kostüme und die größten Hits aus sieben Staffeln in einem 120-minütigen Show-Feuerwerk. Tickets unter www.themaskedsinger.de.

Alle Informationen rund um "The Masked Singer" finden Sie auf der #MaskedSinger-Presseseite: www.presse.prosieben.de/themaskedsinger und in der #MaskedSinger-Online-Welt

ProSieben

Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbH

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell