DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft

Einladung: Pressekonferenz "Todesfälle durch Ertrinken in Deutschland 2020"

Bad Nenndorf/Berlin (ots)

Wir laden Sie herzlich zur Pressekonferenz der DLRG am Dienstag, 9. März 2021, ein. Wir möchten Sie über die Todesfälle durch Ertrinken im vergangenen Jahr in der Bundesrepublik Deutschland und über die Verteilung nach Bundesländern informieren. Neben den Zahlen der Ertrinkungsstatistik betrachten wir auch die größtenteils ausgebliebene Schwimmausbildung in Deutschland im Corona-Jahr 2020 mit großer Sorge. Eine Folge der durch die Pandemie bedingten Schließungen der Bäder sind weniger sichere Schwimmer insbesondere im Kindesalter. Aus diesem Grunde nutzen wir den Termin auch, um auf mögliche Folgen aufmerksam zu machen und zu sensibilisieren.

Für radio- und fernsehtaugliche O-Töne stehen wir im Anschluss an die Pressekonferenz zur Verfügung.

An der Pressekonferenz nehmen teil

Achim Haag (Präsident der DLRG)

Achim Wiese (Pressesprecher der DLRG)

Die Pressekonferenz findet statt am

Dienstag, den 9. März 2021, um 11:00 Uhr,

im Hause der Bundespressekonferenz

Pressehaus/0103, Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin

Die Pressekonferenz wird ausschließlich digital abgehalten und kann im LIvestream über

https://dlrg.de/statistik-ertrinken verfolgt werden. Fragen an das Podium können direkt über das Eingabefeld gestellt werden.

Kontaktieren Sie uns für O-Ton-Wünsche gerne vorab per Mail an achim.wiese@bgst.dlrg.de.

Original-Content von: DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, übermittelt durch news aktuell