ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände

Franziska Erdle wird am 1. Januar 2026 neue Hauptgeschäftsführerin der ABDA

Berlin (ots)

Franziska Erdle (53) wird zum 1. Januar 2026 auf Dr. Sebastian Schmitz in der Position als Hauptgeschäftsführerin der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände folgen. Dr. Sebastian Schmitz beendet seine langjährige und erfolgreiche Tätigkeit für die ABDA mit Eintritt in das Rentenalter zum 31. Dezember 2025. Mit der Position der Hauptgeschäftsführung der ABDA ist auch die Geschäftsführung der Bundesapothekerkammer und des Deutschen Apothekerverbandes e.V. verbunden. Bereits zum 1. Oktober 2025 wird Franziska Erdle als Mitglied der Geschäftsführung ihre Arbeit bei der ABDA aufnehmen.

Franziska Erdle ist Juristin und hat umfangreiche Expertise in der Verbandsarbeit. Zuletzt war sie nahezu ein Jahrzehnt Hauptgeschäftsführerin der Wirtschaftsvereinigung Metalle e.V. In dieser Funktion verantwortete sie die strategische und organisatorische Weiterentwicklung des Verbandes und vertrat die Interessen der Branche wirkungsvoll auf Bundes- und EU-Ebene.

"Mit Franziska Erdle gewinnen wir eine äußerst erfahrene Führungspersönlichkeit. Durch ihre juristisch und politisch geprägte Expertise sowie ihre langjährige Erfahrung in der Verbandsarbeit wird sie die ABDA gemeinsam mit unseren Gremien und Mitarbeitenden weiter sehr erfolgreich im Gesundheitswesen positionieren", sagt ABDA-Präsident Thomas Preis.

Auch Franziska Erdle freut sich auf ihre neue berufliche Aufgabe: "Die Zusammenarbeit mit den Kammern, Verbänden und dem Team der ABDA ist für mich der Schlüssel zu einer wirksamen Interessenvertretung. Das Gesundheitswesen wandelt sich grundlegend - und die Apotheken spielen dabei eine zentrale Rolle. Mein Ziel ist es, die ABDA in dieser Transformation zukunftsfest aufzustellen und den Apothekerinnen und Apothekern eine starke Stimme zu geben."

Über die ABDA:

Die ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V. ist die Spitzenorganisation der deutschen Apothekerinnen und Apotheker mit Sitz in Berlin. Sie wurde 1950 gegründet. Mitglieder der ABDA sind alle 17 Landesapothekerkammern sowie alle 17 Landesapothekerverbände.

