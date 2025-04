ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände

ABDA weitet Nachwuchs-Kampagne aus und startet eigenen TikTok-Kanal

Berlin (ots)

Die ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände intensiviert ihre Bemühungen um den pharmazeutischen Nachwuchs. Dazu hat die Standesvertretung der Apothekerschaft einen eigenen TikTok-Kanal ins Leben gerufen, der die Jugendlichen auf die Apothekenberufe aufmerksam macht. "Der Fachkräftemangel nagt an den Apotheken. Bis zum Ende dieser Dekade könnten bis zu 10.000 approbierte Apothekerinnen und Apotheker in den Betrieben fehlen. Und auch bei den anderen Apothekenberufen gibt es zu wenig qualifizierten Nachwuchs. Wir wollen während der Berufsfindungsphase noch gezielter auf junge Menschen zugehen", sagt ABDA-Präsident Thomas Preis. "Gerade für junge Menschen ist die Arbeit in den Apotheken vor Ort sinnstiftend: Wir helfen den Menschen in der für sie wichtigsten Angelegenheit: ihrer Gesundheit! Außerdem bieten wir wohnortnahe Arbeitsplätze an. Mit unserer Kampagne wollen wir darüber aufklären, wie der Berufsalltag von Apothekerinnen und Apothekern, pharmazeutisch-technischen Assistenten (PTA) und pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten (PKA) aussieht."

ABDA-Kommunikationsleiter Benjamin Rohrer ergänzt: "TikTok ist die am schnellsten wachsende Social-Media-Plattform und besonders bei Jugendlichen beliebt. In Deutschland nutzen monatlich mehr als 20 Millionen Menschen TikTok - rund 56 Prozent dieser Nutzerinnen und Nutzer sind zwischen 14 und 18 Jahre alt. Das ist genau unsere Zielgruppe, die wir jetzt auf ihren persönlichen Kanälen erreichen. Unser Angebot besteht aus einer Mischung aus Information über die Apothekenberufe und deren Ausbildungen, Unterhaltung und zielgruppengerechten Informationen über Arzneimittel und den Apothekenalltag. Das wichtigste Ziel des Kanals ist es, die Jugendlichen auf unsere Karriereseite www.apotheken-karriere.de hinzuweisen - dort bieten wir weitergehende Informationen über alle Apothekenberufe an, inklusive einer virtuellen Apotheke, Berufe-Videos und einer Jobbörse."

Im Bereich der Nachwuchsgewinnung ist die ABDA schon länger aktiv. 2024 startete die Serie "How to sell drugs offline", mit der die Zielgruppe ebenfalls auf die Karriereseite der ABDA hingewiesen werden sollte. Bei Instagram bespielt die ABDA seit 2020 einen Karriere-Kanal. Hinzukommen Informationsprogramme, bei denen die ABDA Info-Materialien über die Apothekenberufe gezielt in den Abschluss-Jahrgängen der Oberschulen verteilt.

