Steuerberatungsgesellschaft Neeb GmbH

Mehr Wachstum und langfristiger Erfolg durch ideale Firmenstruktur: Wie die Steuerberatung Neeb Einzelunternehmer bei der Umwandlung unterstützt

Bild-Infos

Download

Polch (ots)

Ab einem gewissen Punkt kommen alle Einzelunternehmen an ihre Grenzen – meist gerade dann, wenn ihr Wachstum eigentlich so richtig Fahrt aufnehmen könnte: So erschweren insbesondere das steigende finanzielle Risiko und die erhöhte Steuerlast ein weiteres Vorankommen. Um genau diese Hürde zu überwinden, unterstützt die Steuerberatung Neeb ihre Kunden bei der Umwandlung in eine GmbH oder Holding. Wie das funktioniert und wann es sich wirklich lohnt, erfahren Sie hier.

Viele Selbstständige entscheiden sich beim Start ihrer unternehmerischen Laufbahn für die Rechtsform des Einzelunternehmens. Diese ermöglicht zwar einen unkomplizierten Einstieg mit geringen Hürden und einem schnellen Gründungsprozess. Doch wächst das Unternehmen, verändert sich auch ihre grundlegende Situation: Höhere Gewinne führen zu einer steigenden Steuerbelastung, die häufig in einem Missverhältnis zum Einkommen und Cash Flow steht. Zudem haften Einzelunternehmer uneingeschränkt mit ihrem Privat- und Geschäftsvermögen – ein Risiko, das mit der Zeit zu einer Belastung werden kann. "Viele Unternehmer zögern zu lange, die nötigen Schritte zur Umwandlung in eine haftungsbeschränkte Rechtsform zu unternehmen", mahnt Dominic Neeb von der Steuerberatung Neeb. "Diese Verzögerung kann im schlimmsten Fall zu anhaltendem Liquiditätsverlust und zu einer mangelnden Wettbewerbsfähigkeit führen, die am Ende auch den Erfolg des Unternehmens gefährden."

"Eine strukturierte und durchdachte Umwandlung reduziert hingegen das Haftungsrisiko erheblich und eröffnet finanzielle Spielräume, die für weiteres Wachstum genutzt werden können", fügt der Steuerberater hinzu. Seit mehr als drei Jahrzehnten und bereits in zweiter Generation unterstützt seine Kanzlei Unternehmen auf diesem Weg und bringt dabei ein umfassendes Fachwissen und innovative Ansätze in der Unternehmensstrukturierung ein. Durch die spezialisierte Expertise im Bereich der steueroptimierten Umstrukturierung profitieren Mandanten der Steuerberatung Neeb von maßgeschneiderten Lösungen, die auf ihren individuellen Bedürfnissen basieren. So konnte das Team um Dominic Neeb bereits zahlreichen Einzelunternehmern helfen, ihre Steuerlast deutlich zu senken, ihre Bonität zu verbessern und die Liquidität nachhaltig zu erhöhen.

Maßgeschneiderte Zusammenarbeit für optimale Unternehmensstrukturen: Was Interessenten von der Steuerberatung Neeb erwarten können

"Eine Umstrukturierung muss stets auf die individuellen Bedürfnisse und Ziele jedes Unternehmens abgestimmt sein", erläutert Dominic Neeb. Zu Beginn der Zusammenarbeit steht daher ein umfassendes Beratungsgespräch, in dem die Ausgangssituation analysiert und das wirtschaftliche Potenzial des jeweiligen Mandanten bewertet wird. In einem zweiten Schritt kümmert sich die Steuerberatung Neeb gemeinsam mit einem Notar um die erforderlichen Vertragsdokumente, bespricht die Details mit dem Mandanten und führt ihn schrittweise durch den erforderlichen Prozess.

Dieser bewährte Ablauf ermöglicht stets eine schnelle Umsetzung innerhalb weniger Wochen. Flexibilität und eine transparente Kommunikation sind dabei entscheidend – so wird auf Wunsch auch die Zusammenarbeit mit einem vom Mandanten bevorzugten Notar ermöglicht. Durch die digitalisierten Prozesse und die durchgehende Betreuung stellt die Kanzlei sicher, dass Mandanten jederzeit optimal beraten werden und in ihrer neuen Unternehmensstruktur maximale Handlungssicherheit erhalten. Diese effiziente und reibungslose Umsetzung sorgt grundsätzlich für eine hohe Zufriedenheit unter allen Mandanten – mit einigen von ihnen arbeitet die Steuerberatung Neeb deshalb bereits seit Jahrzehnten zusammen.

GmbH und Holding als sinnvolle Optionen: Wann und für wen sich eine Umwandlung lohnt

Die Umwandlung eines Einzelunternehmens in eine GmbH kann ab einem Jahresgewinn von etwa 70.000 Euro von Vorteil sein. Ab diesem Punkt übersteigt die Steuerbelastung des Einzelunternehmers oft den Steuersatz einer GmbH – durch die Umstellung profitiert das Unternehmen von einer geringeren Steuerlast und erhöhter Liquidität. Weiterhin sinkt das Haftungsrisiko, da die Haftung bei der GmbH auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt ist. Auch das Unternehmensimage verbessert sich: Schließlich wird die GmbH gemeinhin als seriöser und vertrauenswürdiger wahrgenommen, was auch die Bonität und die Chancen für Finanzierungsmöglichkeiten stärkt.

Unternehmer, die noch höhere Wachstumspotenziale ausschöpfen möchten, profitieren zudem von einer Holding-Struktur. Diese eignet sich besonders dann, wenn die Gewinne nicht auf privater Ebene ausgeschüttet, sondern zur Reinvestition genutzt werden sollen. Die Holding ermöglicht es damit, Gewinne steueroptimiert für weiteres Wachstum zu nutzen und das Kapital dabei langfristig aus der Haftungsmasse herauszuhalten. Sie fungiert also gewissermaßen als Spardose, in der das Geld gesammelt und geschützt wird, bis es reinvestiert wird – beispielsweise in den Aktienhandel, die Gründung neuer Firmen oder den Aufbau einer Immobiliengesellschaft. "Welche Umgestaltung für unsere Kunden auch immer am sinnvollsten sein mag – wir finden in jedem Fall die passende Lösung und unterstützen sie von Anfang bis Ende bei allen Angelegenheiten", betont Dominic Neeb von der Steuerberatung Neeb abschließend.

Sie wollen Ihre Steuerlast minimieren und das volle Wachstumspotenzial Ihres Unternehmens ausschöpfen? Dann melden Sie sich jetzt bei Dominic Neeb und vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch!

Original-Content von: Steuerberatungsgesellschaft Neeb GmbH, übermittelt durch news aktuell