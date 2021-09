ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände

Einladung: Pressekonferenz zum Deutschen Apothekertag 2021 in Düsseldorf

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Kurz vor der Bundestagswahl diskutieren am 22. und 23. September 2021 rund 300 Delegierte des Deutschen Apothekertages in Düsseldorf unter Beachtung der Corona-Regeln über die Zukunft des Gesundheitssystems und der Arzneimittelversorgung. Im Vorfeld haben wir Apothekeninhaber/innen zum sechsten Mal in Folge zu ihrer eigenen beruflichen Situation und zur Brancheneinschätzung mit Blick auf die folgenden Jahre mit einer neuen Bundesregierung befragt. Die Ergebnisse dieser repräsentativen Erhebung möchten wir Ihnen präsentieren. Wir laden Sie daher ein zur Teilnahme an der

Pressekonferenz "Apothekenklima-Index 2021"

zum Deutschen Apothekertag 2021

Mittwoch, 22. September 2021, 10.00 Uhr

vor Ort in Düsseldorf oder online am Bildschirm

Ihre Gesprächspartner/innen bei der Pressekonferenz sind ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening und ABDA-Hauptgeschäftsführer Dr. Sebastian Schmitz.

Wir freuen uns auch über Ihr Interesse an den folgenden Veranstaltungen, die live aus Düsseldorf auf www.abda.de übertragen werden:

Eröffnung des Deutschen Apothekertages mit Lagebericht durch ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening am Mittwoch, 22. September 2021, um 13.00 Uhr

Politische Diskussion mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Donnerstag, 23. September 2021, um 10.00 Uhr

Die Pressekonferenz und der Deutsche Apothekertag finden im CCD Düsseldorf, Eingang Süd, Stockumer Kirchstraße 64, 40474 Düsseldorf, statt. Bitte beachten Sie, dass sowohl die Vor-Ort- als auch die Online-Teilnahme eine vorherige schriftliche Anmeldung per E-Mail an presse@abda.de erfordert. Bei genehmigtem Zutritt vor Ort ist der Nachweis der sog. 3G-Regel (geimpft, getestet, genesen) erforderlich. Weitere Informationen:

https://ots.de/67mb3y

Original-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuell