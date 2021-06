ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände

Alles, was man über Apotheken wissen muss: Statistisches Jahrbuch 2021 erschienen

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Bis zu 450.000 Botendienste pro Tag durchgeführt, mehr als 5,1 Millionen Liter Desinfektionsmittel hergestellt und 19,3 Millionen Grippeimpfdosen an den Arzt oder die Ärztin geliefert: Das sind nur einige der Leistungen, die die deutschen Apotheken im Corona-Jahr 2020 erbracht haben. Diese und weitere Versorgungsdaten sind in der neuen Ausgabe des Statistischen Jahrbuchs "Die Apotheke: Zahlen, Daten, Fakten 2021" der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände zu finden. Das gut neunzig Seiten starke Dokument steht ab sofort online auf www.abda.de bereit und wird zusätzlich in einer Druckauflage von mehr als 10.000 Stück an Empfänger in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Presse und Apotheke versandt.

Neben bewährten Rubriken zur Entwicklung der Apothekenzahl oder zum Management von Lieferengpässen enthält das Statistische Jahrbuch 2021 auch neue Zahlenreihen zu Themen von öffentlichem Interesse. Erstmalig aufgenommen wurden Daten zur Rolle der Apotheken in der Drogenersatztherapie. Bei den Arzneimitteln mit spezifischen Anforderungen sind nun auch Hämophilie-Präparate gegen Blutgerinnungsstörungen ausgewiesen, die in Folge einer Gesetzesänderung seit September 2020 in Apotheken erhältlich sind. Neu sind auch Daten zu Schmerz- und Betäubungsmitteln, bei denen die verschreibungspflichtigen Präparate den Großteil des Umsatzes ausmachen.

Weitere Informationen unter www.abda.de

Original-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuell