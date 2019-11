Peugeot Deutschland GmbH

PEUGEOT Drone Film Festival: Sieger steht fest

Bild-Infos

Download

Rüsselsheim am Main (ots)

- Finale des Filmwettbewerbs fand am 9. November 2019 in Frankfurt statt - Diesjähriger Gewinner ist der Film "Calçada Portuguesa" aus Portugal - Zur Siegerprämie gehören 5.000 Euro, zwei PEUGEOT Traveller Großraumlimousinen für sechs Wochen und DJI Ausrüstung im Wert von 2.500 Euro - Insgesamt sind über 800 Filmeinsendungen aus 30 verschiedenen Ländern in vier verschiedenen Kategorien eingegangen - Kooperationspartner waren DJI und das Luxushotel Jumeirah Frankfurt

Am 9. November 2019 fand das große Finale des PEUGEOT Drone Film Festivals 2019 statt. Im Luxushotel Jumeirah Frankfurt kürte die Jury den Film "Calçada Portuguesa" von Bernardo Bacalhau zum Sieger. Der portugiesische Filmemacher setzte sich gegen über 800 Konkurrenten durch und freut sich über ein Komplettpaket für einen professionellen Drohnendreh: hochwertige DJI Ausrüstung im Wert von 2.500 Euro, zwei PEUGEOT Traveller Großraumlimousinen für sechs Wochen und 5.000 Euro für die Reisekasse. Kooperationspartner des Festivals waren der Weltmarktführer für zivile Drohnen, DJI, und das Luxushotel Jumeirah Frankfurt.

Steffen Raschig, Geschäftsführer PEUGEOT Deutschland: "Am diesjährigen PEUGEOT Drone Film Festival haben zahlreiche Filmemacher aus der ganzen Welt teilgenommen - das war überwältigend und freut uns sehr. Unter den über 800 Filmeinsendungen den ersten Platz zu vergeben, war für die Jury eine Herausforderung, aber ich bin überzeugt, dass sie mit dem Film 'Calçada Portuguesa' von Bernardo Bacalhau einen würdigen Preisträger gefunden haben."

Sieger kommt aus Portugal

Zu Deutsch bedeutet "Calçada Portuguesa" portugiesisches Kopfsteinpflaster. Dieses besteht traditionell aus weißem Kalkstein und schwarzem Basalt und wird von Bernardo Bacalhau faszinierend in Szene gesetzt. Im Film des Portugiesen zeigt der französische BMX-Künstler Matthias Dandois atemberaubende Tricks auf den Plätzen Lissabons, deren Böden eindrucksvolle schwarz-weiße Muster zieren. Den besonderen Reiz schafft dabei die Vogelperspektive der Drohnenaufnahmen, durch die die kunstvollen Kopfsteinpflaster in voller Pracht zur Geltung kommen.

Mit der Siegerprämie steht neuen Filmprojekten von Bernardo Bacalhau nun nichts mehr im Weg: Als Gewinn erhält der/die Erstplatzierte/r hochwertigen DJI Ausrüstung im Wert von 2.500 Euro, zwei PEUGEOT Traveller Großraumlimousinen für sechs Wochen und ein Preisgeld von 5.000 Euro.

Zum Finale des internationalen PEUGEOT Drone Film Festivals am 9. November 2019 wurden die zwölf besten Filmschaffenden des Wettbewerbs eingeladen. Als Wertschätzung für ihre Leistungen erhielten sie vor Ort ein umfangreiches, zweitägiges Intensiv- und Kreativ-Training mit DJI sowie der Jury.

Hohe Teilnehmerzahl

Bis Anfang September 2019 konnten die Drohnenfilme für den internationalen Wettbewerb eingereicht werden. Hierfür bewarben sich kreative Filmkünstler aus der ganzen Welt in den vier Kategorien Landscape, Story Telling, Sports und Experimental. Um teilzunehmen, mussten mindestens 50 Prozent des eingereichten Films mit einer Drohne gedreht sein. In der Kategorie Story Telling reichten 30 Prozent Drohnenfilmmaterial.

Insgesamt beurteilte die Jury 800 Filme aus 30 verschiedenen Ländern. Sie bestand aus Barbara Stelzner, Director Marketing & Corporate Communication für DJI Europe, der Direktorin des Jumeirah Frankfurt, Daniela Fette-Rakowski, den Schauspielerinnen Katja Riemann und Lisa Maria Potthoff, den Schauspielern Simon Schwarz, Matthias Brandt und August Zirner, dem Regisseur Stephan Wagner sowie dem Chefredakteur von Focus Online, Florian Festl. Zu den wichtigsten Kriterien der Jury, die bei der Auswahl der Finalisten eine Rolle spielten, gehörten Qualität und Inhalt des Films sowie die Dauer des Drohneneinsatzes.

Über DJI

DJI ist Marktführer in der Entwicklung und Herstellung ziviler Drohnen und Luftbildtechnologie für persönliche und professionelle Anwendungen. DJI wurde von Menschen mit Leidenschaft für ferngesteuerte Helikopter und Experten für Flugkontrolltechnologie und Kamerastabilisierung gegründet. Das Unternehmen widmet sich der Aufgabe, Ausrüstung und Plattformen für Luftbildfotografie und -filmaufnahmen für Entwickler und Innovatoren in aller Welt zugänglich, verlässlich und benutzerfreundlicher zu machen. Das globale Geschäft von DJI erstreckt sich von Amerika über Europa bis nach Asien und in mehr als 100 Ländern vertrauen Kunden auf DJI-Produkte: für die Anwendung in der Film- oder Bauindustrie, bei Notdiensten, im Bereich der Landwirtschaft, Inspektionen oder dem Naturschutz sowie in vielen weiteren Sparten.

Über Jumeirah Frankfurt

Das Luxushotel Jumeirah Frankfurt liegt direkt im Herzen der Stadt und ist nur wenige Schritte von der Einkaufsstraße Zeil sowie dem Finanzviertel entfernt. Es zählt zur Jumeirah Group, zu der unter anderem auch das luxuriöse Burj Al Arab Jumeirah in Dubai gehört. Mit 218 Zimmern, 63 Suiten, internationaler Gastronomie und einem großzügigen Spa-Bereich ermöglicht das Jumeirah Frankfurt seinen Gästen einen exklusiven Aufenthalt.

Weiteres Bildmaterial finden Sie unter: http://ots.de/tPZQ51.

Pressekontakt:



Silke Rosskothen

Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 01525 6600832

Mail: silke.rosskothen@peugeot.com

Original-Content von: Peugeot Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell