Verantwortung übernehmen, perfekte Lösungen bieten: Bosch präsentiert Innovationen für ein bewusstes Leben

Entschleunigung liegt im Trend. Achtsamkeit, Gesundheit und Vernetzung werden immer mehr zu Grundbedürfnissen des Menschen. Genau diesen Wunsch nach einer bewussten Lebensführung hat Bosch schon früh erkannt - und mit seinen Innovationen stets gefördert. Das wird besonders im Rahmen der IFA 2019 deutlich. Mit seinen neuen Geräten geht Europas Hausgerätemarke Nr. 1 erneut klar auf die Wünsche und Interessen der Konsumenten ein. Denn "Technik fürs Leben" ist für Bosch immer auch ein klares Bekenntnis zum bewussten Leben. Genau hier setzen die Neuheiten von Bosch an und bieten perfekte und überraschend einfache Antworten auf diese Bedürfnisse und Megatrends.

Die Zukunft ist jetzt: Künstliche Intelligenz eröffnet neue Ära

Künstliche Intelligenz ist nicht nur ein brandaktuelles Thema, sondern wird auch immer leistungsfähiger. Bei Bosch zeigt sie ihr Können ab Herbst erstmals in den Sensor-Backöfen der Serie 8. Diese sagen vorher, wann Kuchen oder Braten fertig sein werden und berücksichtigen dabei die individuelle Zubereitung des Garguts im Backofen. Perfekte Back- und Bratenergebnisse garantiert die patentierte Bosch Sensorik mit dem PerfectBake Backsensor und dem PerfectRoast Bratenthermometer. In Kombination mit Machine Learning eröffnet sich jetzt eine neue Dimension: Der vernetzte Backofen lernt auf Basis einer wachsenden Menge anonymisierter Daten zahlreicher Back- und Bratenvorgänge. Damit liefert er nicht nur optimale Ergebnisse durch Hochleistungs-Sensorik, sondern wird im Laufe der Zeit immer schlauer, wenn es um das exakte Zubereitungsende des individuellen Gargutes geht. Bis zum Frühjahr 2020 sollen alle Serie 8 Backöfen der accent line mit Home Connect sowie PerfectBake oder PerfectRoast mit künstlicher Intelligenz ausgerüstet werden.

So smart und komfortabel: intelligente Wäschepflege in der neuen Serie 8 und Home Professional Baureihe

Auch in puncto Wäschepflege setzt Bosch auf smarte Technologien. Dank Smart Dry stehen die vernetzten Geräte - Waschmaschine und Trockner - in engem Austausch miteinander. Die Waschmaschine sendet die Parameter des letzten Waschgangs - also Programm, Füllmenge und Restfeuchte - an den Trockner. Dieser wählt automatisch das passende Trocknerprogramm. Weiteres Highlight: Die neuen Trockner brauchen keinen Türfilter mehr, um Flusen aufzufangen. Dank AutoClean werden die Flusen in ein Depot in der Bodengruppe des Gerätes geleitet. Dieses muss bei einer durchschnittlichen Gerätenutzung nur noch rund acht Mal jährlich geleert werden statt wie bisher rund 160 Mal bei Nutzung eines Türfilters.* Erleichterung bringt auch die zweite Generation von i-DOS. Die intelligente Dosierautomatik von Bosch dosiert millilitergenau und schont so Wäsche und Umwelt. Mithilfe des innovativen 4D Wash Systems - einer Kombination aus Wäschetunnel und Wassersprühstrahl - werden zudem sogar große Wäschemengen innerhalb kürzerer Zeit noch sauberer.

Für alle, die sich mehr vom Kochen wünschen

Für mehr Komfort und Lebensqualität sorgt auch eine weitere Weltneuheit: der Cookit. Er ist die erste vernetzte Multifunktions- Küchenmaschine von Bosch mit Kochfunktion. Der Cookit bietet vielfältige und zeitsparende Zubereitungsmöglichkeiten wie Guided Cooking, manuelles Kochen sowie zahlreiche Automatikprogramme, um täglich frische Mahlzeiten zu genießen. Mit der Home Connect App lassen sich zudem Kochinspirationen aus dem umfangreichen Rezepte-Pool ganz einfach auf den Cookit übertragen. Noch nie war Kochen so einfach.

Allergiker können aufatmen

Achtsam und bewusst leben - für viele Allergiker ist das eine tägliche Notwendigkeit. Die gute Nachricht: Bosch bietet für sie eine neue optimale Lösung. Denn dank des CleanAir Plus Filters, dem ersten Pollenfilter für Dunstabzugshauben, können Pollenallergiker jetzt tief durchatmen. Der Filter absorbiert die Pollen aus der Luft und macht die Allergene auf natürliche Weise unschädlich. Das Ergebnis: Küche und angrenzende Wohnbereiche werden so zu mehr als 99 Prozent** pollenfrei. Im Rahmen der neuen Partnerschaft mit NuWave sorgt der Pollenfilter in Verbindung mit der Sensorstation cair und Home Connect immer automatisch für saubere Luft.

Reduktion in Vollendung

Mit der wachsenden Komplexität des Alltags sehnen sich Menschen nach Purismus, Minimalismus und Authentizität. Diese Entwicklung inspirierte Bosch bei der Gestaltung der accent line carbon black. Die preisgekrönte Einbaugerätelinie integriert sich dank ihres dezenten und dennoch eindrucksvollen Designs harmonisch in die Umgebung. Jetzt wird das Portfolio um mehrere Dunstabzugshauben mit verschiedenen Designs und Funktionen erweitert. Ein Highlight darunter ist der erste Deckenlüfter von Bosch mit Liftfunktion DRH18LT65 in Schwarz. Erst bei Bedarf wird die Dunstabzugshaube auf die gewünschte Höhe abgesenkt, wo sie Dunst, Gerüche und Pollen effektiv beseitigt. Im Anschluss nimmt sie wieder ihre Position an der Decke ein - als Musterbeispiel für die gelungene Integration eines Hausgerätes in seine Umgebung. Wer den Trend zur Verschmelzung von Küche und Wohnen voll und ganz ausleben und dabei nicht auf freie Sicht am Herd verzichten möchten, greift am besten auf die neuen Kochfelder von Bosch mit integriertem Dunstabzug zurück. Das neue puristische Kochfeld der Serie 8 kombiniert mit einem leistungsfähigen, integrierten Dunstabzug in 80 Zentimeter Breite das Beste aus zwei Welten. Eine Weltneuheit stellt das Serie 6 Kochfeld mit integriertem Dunstabzug in 70 Zentimeter Breite dar, welches passend für den Einbau auf 60 Zentimeter breiten Unterschränken ist und so noch mehr Flexibilität bei der Küchenplanung erlaubt. Ebenfalls neu: das 80 Zentimeter breite Kochfeld der accent line carbon black mit erweiterter FlexInduction und interaktiver Beleuchtung. Intelligente rote LEDs erhellen sämtliche Funktionen und beleuchten die aktive Kochzone dynamisch und passend zur Kochsituation.

Einfach bewusst leben

Ein verantwortungsvoller Umgang mit Lebensmitteln gehört zu den zentralen Themen einer bewussten Lebensführung. Dennoch landen in deutschen Haushalten jährlich rund fünf Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll.*** Unter dem Motto "Zero is Hero" thematisiert Bosch diese Verschwendung und zeigt Lösungen dafür auf - wie die sparsamen Bosch Kühlgeräte mit Vita Fresh Frischesystem. Sie sorgen dafür, dass Lebensmittel länger frisch und knackig bleiben und dadurch weniger häufig im Hausmüll landen. Auch große Haushalte dürfen sich freuen: Für sie gibt es XXL-Kühlgeräte mit Vita Fresh. Dass Nachhaltigkeit im Kleinen anfängt, beweist das neue Bosch ErgoMixx Vakuum Frischhaltesystem, das Lebensmittel länger haltbar macht. Mit nur einem Klick wird der leistungsstarke ErgoMixx Stabmixer zum Vakuumiergerät - und schließt die intensiven Aromen und Nährstoffe von Obst, Kräutern, Käse und Co. ein. Auch das hydroponische Indoor-Gardening-System SmartGrow unterstützt spielend leicht eine gesunde Ernährung. Durch das ausgeklügelte System können frische Kräuter jederzeit selbst gezogen und geerntet werden, auch ohne Garten oder Balkon. Und ganz ohne grünen Daumen.

Abschalten beim Anschalten

Die Welt wird immer lauter - umso wichtiger ist es, zu Hause wirklichen Rückzug und Stille zu erleben. Mit der aktuellen Silence Edition, einem Portfolio superleiser Hausgeräte, erfüllt Bosch diesen Wunsch. Vier Weltmeister im Leise-Sein stehen dabei im Fokus: die Waschmaschine WAY287W5, die Wäschetrockner WTY887W6 und WTX87E40 und der Geschirrspüler SMS68TW00E. Zahlreiche Hightech-Komponenten, wie der EcoSilence Drive, machen die Geräte flüsterleise und schaffen in den eigenen vier Wänden eine entspannte Atmosphäre.

Individualität in einer neuen Dimension

Der Wunsch nach Individualität macht auch vor der Küche nicht halt. Vario Style ist die erste Kühl-Gefrier-Kombination der Welt, die ihre Farbe ändern kann. 2017 erfolgreich eingeführt, bietet die mehrfach preisgekrönte Kühl-Gefrier-Kombination inzwischen 24 Farbfronten. Zur IFA präsentiert Bosch nun erstmalig aufsehenerregende Fotoprints der Berliner Künstlerin Simone Hutsch. Sie machen den Kühlschrank zu einem echten Designerstück - das in puncto Farbe und Motiv jederzeit mit wenigen Handgriffen angepasst werden kann.

Smarte Innovationen. Für ein besseres Leben.

In immer mehr Haushalten tragen vernetzte Hausgeräte mit Home Connect zur Entlastung im Alltag bei. Das Portfolio wächst stetig und bietet mit über 40 Partnern das größte Partner-Netzwerk Europas. Die digitalen Kooperationen umfassen die verschiedensten Bereiche - darunter beispielsweise genussvolle Rezeptideen von Deutschlands erfolgreichster Food-YouTuberin und Instagrammerin Sally oder die kinderleichte Sprachsteuerung der Geräte. Durch den kontinuierlichen Ausbau der Services bleiben Bosch-Kunden immer auf dem neuesten Stand und können der Zukunft ganz entspannt entgegensehen. Einen spannenden Blick in den Haushalt von Morgen gewährt Bosch mit dem Waschmaschinen-Prototyp "Concept". Die vernetzte Waschmaschine ist heute noch im Entwicklungsstadium, soll aber nach intensiven Kunden-Feedbacks einmal einen innovativen Maßstab für smarten und kompromisslos vereinfachten Bedienkomfort setzen. Das Gerät selbst verfügt nur noch über einen einzigen Knopf, dessen intelligentes Automatikprogramm für die Mehrzahl der Waschgänge genügt. Die Bedienung über die Home Connect App eröffnet die komplette Bandbreite von Einstellmöglichkeiten und sogar die Personalisierung von Programmen. Das geradlinige und klare Design der "Concept" spiegelt das Bedienerlebnis mit einer markanten Formensprache wider.

Im Trend: "Gesundzufriedenheit" statt Askese

Egal ob smarter Backofen, extraleise Waschmaschine oder innovative App - bei Bosch stehen immer der Mensch und seine Bedürfnisse im Mittelpunkt. Eigene Marktforschungen, Verbraucherstudien und eine hohe Sensibilität für Stimmungen und Trends liefern wertvolle Hinweise für die Entwicklung bedürfnisgerechter Hausgeräte. "Wir beobachten seit Jahren, dass der Wunsch nach einem bewussten Leben wächst. Mit unseren Produkten wollen wir diesen Wunsch bestmöglich unterstützen", betont Geschäftsführer Harald Friedrich. Doch was ist eigentlich mit einem "bewussten Leben" gemeint? "Es bedeutet keineswegs schmerzhafte Askese", erklärt Trendforscher Daniel Anthes. "Es geht vielmehr um Gesundzufriedenheit durch bewussten Konsum, hohe Qualität und ansprechendes Design." Punkte, die Bosch tief in seiner Unternehmensphilosophie verankert hat.

* Bei 160 Zyklen pro Jahr im Standard-Baumwollprogramm gemäß EU-Verordnung 392/2012. Die Angaben können je nach Nutzungsverhalten variieren. ** Prüfverfahren: 1. gemessen nach ISO 16890-2 und -4 (für Partikel), 2. gemessen mit Ambrosia-Pollen in Prüfaufbau nach ISO/TS 11155-1 *** Quelle: Anthes, D. & Schulenburg, K. (2018). Weil wir Essen lieben: Vom achtsamen Umgang mit Lebensmitteln: Mit Rezepten für die Resteküche. München, Deutschland: Oekom Verlag GmbH.

