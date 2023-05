KfW IPEX-Bank

KfW IPEX-Bank stellt Finanzierung für Hessische Landeslabore in Kassel bereit

Frankfurt am Main (ots)

Die KfW IPEX-Bank stellt Finanzierungsmittel für eine Bauzwischenfinanzierung für zwei hochmoderne Laborgebäude für das Bundesland Hessen in Kassel zur Verfügung. Nutzer werden der Landesbetrieb Hessisches Landeslabor (LHL), das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) sowie das Dezernat 56 - Fachzentrum für Produktsicherheit und Gefahrstoffe des Regierungspräsidiums Kassel sein und 250 Menschen beschäftigen. Die bisherigen Standorte der drei Institutionen werden künftig an einem Standort in den beiden Neubauten zusammengelegt.

Das Projektvolumen liegt im dreistelligen Millionenbereich, mit einer geplanten Bauzeit für beide Gebäude von ca. sechs Jahren. Das Land Hessen hat die Projektverträge mit dem privaten Partner Hochtief Labore Kassel GmbH geschlossen.

Nach Baufertigstellung werden die beiden Gebäude mindestens die Anforderungen eines Effizienzhauses 55 erfüllen, da hohe Energieeffizienzansprüche an die Gebäude und eine nachhaltige Baustellenführung berücksichtigt werden.

"Wir freuen uns, dass wir mit unserer Finanzierung das Land Hessen und die Universitätsstadt Kassel dabei unterstützen können, in den Neubauten moderne und stärker nachhaltige Arbeitsbedingungen zu schaffen" sagt Andreas Ufer, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank.

"Die Neubauten ermöglichen den dort ansässigen Behörden ideale Bedingungen, um für den Verbraucher- und Umweltschutz zu arbeiten. Ein Highlight ist die europaweit einzigartige Emissionssimulationsanlage des Nutzers HLNUG" erläutert Sandra Arendt, Geschäftsleitung Social Infrastructure Europe der HOCHTIEF PPP Solutions GmbH.

