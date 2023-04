KfW IPEX-Bank

Europäische Technologie für das 5G-Netz in Indien

Frankfurt am Main (ots)

Großvolumige Exportfinanzierung der KfW IPEX-Bank für Europäische Zulieferungen zum Ausbau der indischen Netzinfrastruktur

Der Ausbau des Mobilfunknetzes in Indien wird mithilfe europäischer Zulieferungen vorangetrieben. Für die Modernisierung der Telekommunikationsinfrastruktur, insbesondere der Aufrüstung des Mobilfunknetzes auf die ultraschnelle 5G-Technologie, hat der Netzbetreiber Reliance Jio Infocomm Ltd. (ein Tochterunternehmen von Reliance Industries Ltd.) umfangreiche Lieferverträge geschlossen.

An der Gesamtfinanzierung in Höhe von rd. USD 2,1 Mrd. beteiligt sich die KfW IPEX-Bank mit 500 Mio. EUR in Form einer Exportfinanzierung für die europäischen Zulieferungen von Ericsson aus Schweden. Die Finanzierung ist mit einer Deckung der schwedischen Exportkreditversicherung (EKN) versehen.

"Wir freuen uns, sowohl die Reliance Gruppe, mit der wir eine langjährige etablierte Geschäftsbeziehung pflegen, als auch Ericsson, einen bedeutenden europäischen Exporteur, beim Abschluss eines großvolumigen Liefervertrages in Indien zu unterstützen", sagte Andreas Ufer, Mitglied der Geschäftsleitung der KfW IPEX-Bank. Mit rund 2.700 Beschäftigten in Deutschland, davon mehr als 1.000 im Bereich Forschung und Entwicklung, trägt Ericsson auch zur Entwicklung der deutschen Export- und Hightech-Wirtschaft bei.

Über die KfW IPEX-Bank

Die KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe die Export- und Projektfinanzierung. Mit der Strukturierung mittel- und langfristiger Finanzierungen für deutsche und europäische Exporte, Infrastrukturinvestitionen und Rohstoffsicherung sowie Umwelt- und Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt unterstützt sie heimische Unternehmen der industriellen Schlüsselsektoren auf den globalen Märkten. Als Transformationsbank finanziert sie Zukunftstechnologien, um den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft - in allen drei Dimensionen Wirtschaft, Umwelt und Soziales - zu begleiten. Mit anspruchsvollen Sektorleitlinien für CO2-intensive Sektoren stellt die KfW IPEX-Bank die Kompatibilität ihrer Finanzierungen mit den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens sicher. Mit ihrem THG-Accounting verfolgt sie das Ziel, ein treibhausgasneutrales Portfolio bis 2050 zu erreichen. Sie verfügt über eine umfassende Branchen-, Strukturierungs- und Länderkompetenz, sie übernimmt in Finanzierungskonsortien führende Rollen und bindet andere Banken, Institutionelle Investoren und Versicherungen aktiv ein. Sie wird als rechtlich selbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren der Welt vertreten.

