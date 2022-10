KfW IPEX-Bank finanziert 40 neue Stadtbahnwagen für Stuttgart

Frankfurt am Main (ots) - - Unterstützung für Glasfaserausbau in Deutschland - Nutzung von Förderprogrammen der KfW Die KfW IPEX-Bank strukturiert als Teil eines internationalen Bankenkonsortiums eine Finanzierung für die Deutsche GigaNetz. Die Finanzierung soll die Deutsche GigaNetz in den kommenden Jahren beim Ausbau des Glasfasernetzes in Deutschland ...

mehr