Ford-Werke GmbH

Ford installiert neue Photovoltaikanlage im Werk Valencia als weiteren Schritt zur Erreichung europäischer Nachhaltigkeitsziele an

Köln (ots)

Anlage hat eine Peak-Kapazität von 2,8 Megawatt und erzeugt jährlich bis zu 4.641 Megawattstunden Strom. In den kommenden Monaten erfolgt eine Erweiterung um 2,2 Megawatt-Peak für zusätzliche 3.762 Megawattstunden Strom

Neue Photovoltaikanlage am Ford-Standort in Valencia ist ein weiterer Schritt auf dem Weg des Unternehmens, in Europa bis 2035 CO2-Neutralität zu erreichen

Bis 2024 wird eine Peak-Kapazität von zehn Megawatt angestrebt

Die gesamte elektrische Energie, die von europäischen Ford-Werken bezogen wird, stammt mittlerweile aus erneuerbaren Quellen. Zum Beispiel bezieht der Kölner Standort bereits seit 2008 ausschließlich grünen Strom.

Ford errichtet am spanischen Standort Valencia eine neue Photovoltaikanlage, die jährlich bis zu 4.641 Megawattstunden Strom erzeugt. Bis 2035 will Ford gemäß einer Selbstverpflichtung CO2-Neutralität in allen seinen europäischen Werken erreichen, einschließlich der Lieferkette. Schon ab 2030 wird das Pkw-Angebot des Unternehmens in Europa nur noch aus rein elektrisch angetriebenen Fahrzeugen bestehen. Diese jüngste Solar-Initiative, die Ende 2022 in Valencia anlief, unterstreicht das kontinuierliche Bestreben von Ford, die erklärten Nachhaltigkeitsziele schnellstmöglich umzusetzen.

Die Photovoltaikanlage, die Sonnenenergie in Strom umwandelt, umfasst zwei Zonen von Kollektoren, welche auf bislang ungenutzten Flächen des Standortes installiert werden. Mit der jährlich erzeugten Energiemenge könnten umgerechnet rund 1.400 Haushalte versorgt werden1. In der Praxis bedeutet dies, dass die Anlage im Ford-Werk in Valencia eine Peak-Kapazität von 2,8 Megawatt besitzt und jährlich bis zu 4.641 Megawattstunden Strom erzeugt. In den kommenden Monaten erfolgt eine Erweiterung um 2,2 Megawatt-Peak für zusätzliche 3.762 Megawattstunden Strom. Dies entspricht einem Äquivalent von weiteren 1.100 Haushalten. Darüber hinaus werden Möglichkeiten für eine Installation zusätzlicher Solarpanelen untersucht. Bis 2024 wird eine Peak-Kapazität von insgesamt 10 Megawatt angestrebt. Dank des Photovoltaik-Ausbaus wird das Ford-Werk in Valencia den Strombedarf aus dem nationalen Versorgungsnetz erheblich reduzieren können.

Die neue Photovoltaikanlage im Video: https://youtu.be/jlX5_ChUIgg

"Wir alle erkennen heute mehr denn je die Notwendigkeit der Nutzung erneuerbarer Energiequellen", betont Stuart Southgate, Director, Sustainable, Environmental and Safety Engineering, Ford of Europe. "Wir streben die Klimaneutralität unserer gesamten Produktionsstätten an und investieren in Innovationen. Ein exzellentes Beispiel hierfür ist die neue Photovoltaikanlage in Valencia zur Versorgung unseres Werkes mit erneuerbarer Energie, was wir als wichtigen Beitrag zu unserem Ziel verstehen, eine bessere Welt zu schaffen".

Die gesamte elektrische Energie, die von europäischen Ford-Werken bezogen wird, stammt mittlerweile aus erneuerbaren Quellen. Das Kölner Ford-Werk bezieht bereits seit 2008 ausschließlich Strom aus erneuerbaren Quellen. Dort steuert bereits seit Oktober 2012 eine Photovoltaikanlage jährlich 1.100 Megawattstunden grünen Strom bei. Es ist erklärtes Ziel des Unternehmens, bis 2035 an allen Produktions-Standorten weltweit 100 Prozent CO2-neutral erzeugten Strom zu verwenden.

1 Red Eléctrica de España setzt den Stromverbrauch eines durchschnittlichen Haushalts in Spanien auf 3,2 Megawatt pro Jahr fest. Die Prozentangabe für die neue Photovoltaikanlage basiert auf einer Gesamtleistung von 2,8 Megawatt-Peak im Solarkraftwerk Almussafes am Ford-Standort in Valencia, damit lassen sich bis zu 4.641 Megawattstunden Strom erzeugen.

# # #

Ford-Werke GmbH

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen rund 19.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.

Original-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell