Ford setzt bei der Cologne Pride ein Zeichen gegen Diskriminierung

Ford nimmt zum 26. Mal mit Fußgruppe und Diskotruck teil

Der "Very Gay Raptor" als klares Zeichen gegen Diskriminierung

Ford Mustang Mach-E GT mit Regenbogenfarben neben der Haupttribüne

Zum 26. Mal nimmt Ford am diesjährigen Kölner Christopher Street Day (CSD) teil. Neben der traditionellen Fußgruppe und dem Truck mit einem weiblichen DJ komplettieren ein Ford Mustang Mach-E GT sowie der Ford Ranger Pick-up "Very Gay Raptor" den Ford-Auftritt in der Parade am Sonntag, 3. Juli 2022, durch die Kölner Innenstadt.

Der "Very Gay Raptor" ist ein Ford Ranger Raptor Pick-up in ursprünglich Performance Blau, der im vergangenen Jahr als Reaktion auf einen diskriminierenden Kommentar in den sozialen Medien kreiert wurde. Ein User hatte die blaue Farbe als "very gay" bezeichnet. Anlässlich des CSD 2021 reagierte der Automobilhersteller daraufhin mit einem realen Ford Ranger Raptor, der in goldener Glitzerfarbe mit Regenbogenstreifen zu einem "Very Gay Raptor" foliert wurde.

Am 1. und 2. Juli ist der "Very Gay Raptor" in der Kölner Innenstadt unterwegs und bietet Passanten wieder Gelegenheit, Selfies mit dem Pick-up zu machen und mit dem Hashtag "VeryGayRaptor" zu verlinken.

Dieses Jahr wurde zusätzlich noch ein Ford Mustang Mach-E GT eigens für den Kölner Christopher Street Day foliert. In leuchtend orange mit Regenbogendesign flankiert er die Haupttribüne der Veranstalter am Kölner Heumarkt.

Als langjähriger Partner nimmt Ford bereits zum 26. Mal am Kölner CSD teil; die Fußgruppe bilden Ford Angehörige mit ihren Familien und Freunden. Auf dem Ford Truck sorgt DJ Hildegard für die entsprechende Stimmung.

Initiator und Treiber des Ford CSD Engagement ist das Ford Mitarbeiternetzwerk Ford Pride (früher GLOBE), das sich bereits seit 1996 für die Belange queerer Beschäftigte einsetzt und aktiv unterstützt, die Ford "Diversity"-Unternehmensphilosophie im Berufsalltag umzusetzen.

