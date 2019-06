Ford-Werke GmbH

Deutschland-Geschäft brummt: Ford legt im Mai bei Zulassungen und Marktanteil weiter zu

- 26.011 PKW-Neuzulassungen im Monat Mai bedeuten für Ford gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 18 Prozent

- Im Zeitraum Januar bis Mai kommt Ford nun auf 118.294 PKW-Zulassungen, dem besten Ergebnis seit 2001 (mit Ausnahme von 2009, dem Jahr der Abwrackprämie)

- Gegenüber dem Vorjahreszeitraum erreicht Ford ein Plus von 6,4 Prozent und wächst damit mehr als drei Mal so stark wie die Autoindustrie in Deutschland insgesamt (+ 1,7 Prozent)

- Den PKW-Marktanteil steigert Ford in den ersten fünf Monaten des Jahres auf 7,8 Prozent (+ 0,3), den höchsten Anteil seit 2003

- Auch bei den Nutzfahrzeugen legt Ford weiter zu und erreicht im Mai nach eigenen Angaben 5.586 Zulassungen, was gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Wachstum von starken 56,7 Prozent bedeutet

Das Deutschland-Geschäft von Ford entwickelt sich weiter äußerst positiv: Im Monat Mai hat der Autobauer aus Köln laut Kraftfahrtbundesamt 26.011 neue PKW zugelassen. Damit steigert Ford das gute Ergebnis aus dem Vorjahr und legt beim Absatz um 18 Prozent zu. Gegenüber dem Branchenschnitt (+ 9,1 Prozent) wächst Ford also fast doppelt so stark. Das macht sich auch beim PKW-Marktanteil bemerkbar. Ford sichert sich 7,8 Prozent des deutschen Marktes, was gegenüber Mai 2018 ein Plus von fast 0,6 Prozentpunkten bedeutet.

Im Zeitraum Januar bis Mai erreicht Ford 118.294 PKW-Zulassungen und verzeichnet mit einem Plus von 6,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum sogar ein mehr als drei Mal so großes Wachstum wie die Autoindustrie in Deutschland insgesamt (+ 1,7 Prozent). Das ist die höchste Zulassungszahl für Ford in den ersten fünf Monaten eines Jahres seit 2001 (mit Ausnahme von 2009, dem Jahr der Abwrackprämie).

Ford befindet sich also weiter auf Wachstumskurs in Deutschland. Der PKW-Marktanteil liegt nun im Jahresverlauf bei 7,8 Prozent und somit mehr als 0,3 Prozent über dem Vorjahrzeitraum. Damit kommt Ford auf den höchsten Anteil von Januar bis Mai seit 2003.

Bei den Modellen legen vor allem der Ford Mustang (+ 153,4 Prozent von Januar bis Mai gegenüber Vorjahr), der Ford EcoSport (+ 105,9 Prozent) und der Ford Galaxy (+ 70,9 Prozent) bei den Zulassungen deutlich zu.

Und auch bei den Nutzfahrzeugen setzt Ford den Aufwärtstrend fort. Nach eigenen Angaben hat Ford im Mai 5.586 neue Nutzfahrzeuge zugelassen. Dies entspricht einer Steigerung von starken 56,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. In den ersten fünf Monaten des Jahres legt Ford damit bei den Nutzfahrzeugen gegenüber 2018 um 5.360 Einheiten zu, was einem Plus von 30,4 Prozent entspricht.

"Im Jahresvergleich wachsen wir mehr als drei Mal so stark wie der Gesamtmarkt in Deutschland, das kann sich wirklich sehen lassen", sagt Hans Jörg Klein, Geschäftsführer Marketing und Verkauf der Ford-Werke GmbH. "Offensichtlich kommt unser attraktives Produktportfolio bei den Kunden sehr gut an. Und im Laufe des Jahres bringen wir ja noch neue Modelle wie den Explorer oder den Focus ST auf den Markt. Wir geben also weiter Gas und bleiben auf der Überholspur."

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com.

