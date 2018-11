Ergonomie-Sitze des Ford Focus erhalten Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken

Die Ergonomie-Sitze des neuen Ford Focus sind von der Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. mit dem AGR-Gütesiegel ausgezeichnet worden. Sie werden damit von spezialisierten Ärzten und Therapeuten ausdrücklich empfohlen. Das AGR-Gütesiegel steht für strenge Prüfungskriterien, die von unabhängigen... mehr Bild-Infos Download

Köln (ots) -

- Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. bestätigt: Ergonomie-Sitze von Ford werden von Ärzten und Therapeuten empfohlen

- 18-fache Einstellmöglichkeit erlaubt die individuelle Abstimmung der Sitzposition und -kontur an die körperlichen Anforderungen von Fahrer und Beifahrer

- Ingenieure von Ford entwickelten die besonders rückengerechten Ergonomie-Sitze von Anfang an nach den anspruchsvollen Kriterien der AGR-Gesundheitsexperten

- Ergonomie-Sitze optional für Ford Focus Trend, Cool & Connect und Titanium erhältlich - 2019 bietet Ford sie in weiteren Ausstattungslinien und Modellreihen an

Die Ergonomie-Sitze des neuen Ford Focus sind von der Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. mit dem AGR-Gütesiegel ausgezeichnet worden. Sie werden damit von spezialisierten Ärzten und Therapeuten ausdrücklich empfohlen. Das AGR-Gütesiegel steht für strenge Prüfungskriterien, die von unabhängigen medizinisch/therapeutischen Experten unterschiedlicher Fachrichtungen gemeinsam entwickelt wurden. Zwei kompetente medizinische Fachverbände, der Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V. und das Forum Gesunder Rücken - besser leben e.V., stellen das Expertengremium.

Immer mehr Menschen verbringen immer mehr Zeit in ihrem Auto. Rund 15.000 Kilometer legt ein Europäer im Schnitt jährlich mit seinem Fahrzeug zurück. 40 Prozent der Autofahrer sitzen täglich mehr als anderthalb Stunden im Fahrzeug. Und genau wie an langen Arbeitstagen gilt auch unterwegs: Wenn der Sitz nicht optimal an die individuelle Körperform angepasst ist, kann dies zu Beeinträchtigungen führen - von Rücken- und Nackenschmerzen über Verspannungen und Beschwerden in den Beinen bis hin zu Müdigkeit, Konzentrationsproblemen und Kopfschmerzen.

Ford hat diese Problematik frühzeitig erkannt und setzt mit den optionalen Ergonomie-Sitzen für den aktuellen Ford Focus neue Maßstäbe für rückenfreundliches Autofahren. Dank der 18-Wege-Verstellmöglichkeiten können Fahrer und Beifahrer die Sitzposition optimal auf ihre körperlichen Anforderungen einstellen und bleiben dadurch auch auf langen Etappen jederzeit entspannt und beweglich.

Ford Ergonomie-Sitz erfüllt strenge Anforderungen der Aktion Gesunder Rücken

Die zentrale Anforderung des AGR für Autositze lautet, dass diese sich dem Körper in der jeweiligen Sitzposition anpassen müssen - und nicht umgekehrt. Die für den neuen Ford Focus erhältlichen Ergonomie-Sitze erfüllen diesen Anspruch mustergültig. Die Sitzfläche ist in Länge, Höhe und Neigung einstellbar und besitzt eine ausziehbare Oberschenkelauflage. In die voll einstellbare Rückenlehne ist eine 4-fach elektrisch einstellbare Lendenwirbelstütze integriert und auch die Kopfstütze bietet 4-fache Verstellmöglichkeiten. Neben eigenen Forschungserkenntnissen zur Sitzergonomie haben die Ingenieure von Ford bei der Entwicklung der besonders rückengerechten Sitze von Anfang an auch die anspruchsvollen Kriterien der AGR-Gesundheitsexperten berücksichtigt. Dies der Link zur AGR: https://www.agr-ev.de/de/

Ford bietet die Ergonomie-Sitze optional für den neuen Ford Focus in den Ausstattungslinien Trend, Cool & Connect (Preis jeweils 500 Euro) und Titanium (Preis: 400 Euro) an. Ab Frühjahr 2019 stehen sie auch für die Versionen ST-Line und Active zur Verfügung. Auch für weitere Baureihen sind die von der AGR ausgezeichneten Ergonomie-Sitze geplant.

Komplettes Sitzprogramm des Ford Focus überzeugt durch vorbildliche Ergonomie

Bereits das serienmäßige Sitzangebot im neuen Ford Focus zeichnet sich durch hochwertige Materialien, ergonomisch korrekte Ausformung der Rückenlehne zur Abstützung der Wirbelsäule und individuelle Einstellbarkeit aus. Die im Ford Focus Trend ab Werk eingebauten Komfortsitze sowie die Sportsitze mit verstärktem Seitenhalt - serienmäßig ab Cool & Connect - verfügen über eine feste und rückengerechte Struktur der Rückenlehne, eine wirbelsäulengerechte Form der Schaumteile, 6-fache Einstellmöglichkeiten des Sitzes (8-fach elektrisch in Verbindung mit Leder- oder Leder-Stoff-Polsterung) sowie ein gutes Sitzklima durch thermo-regulierende Eigenschaften des Bezugsmaterials. Eine einstellbare Lendenwirbelstütze am Fahrersitz zählt ebenfalls zur Serienausstattung - richtiges Sitzen und entspanntes Fahren gehört in jeder Ausstattungslinie zu den vielen Qualitäten des Ford Focus.

Ford-Werke GmbH

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com.

Pressekontakt:

Isfried Hennen

Ford-Werke GmbH

0221/90-17518

ihennen1@ford.com

Original-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell