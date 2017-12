Ford Trends Report 2018 zeigt, wie vorausschauend Verbraucher und Unternehmen in unsicheren Zeiten agieren

Ein Dokument

New York, USA (ots) -

- Der Ford Trends Report beleuchtet den globalen Wandel hin zu Aktivismus, Mitgefühl und Selbstdarstellung, während sich die Verbraucher auf der ganzen Welt mit kulturellen und gesellschaftlichen Veränderungen auseinandersetzen

- Der mittlerweile sechste Trends Report von Ford zeigt, dass zwei Drittel der Erwachsenen weltweit von den Veränderungen, die um sie herum stattfinden, überwältigt sind, wobei drei Viertel der Erwachsenen glauben, dass sie positive Veränderungen beeinflussen können. Fast die Hälfte erwartet, dass Marken zu politischen Themen Stellung beziehen

- Die Verbraucher konzentrieren sich auf die weltweit wachsende Kluft zwischen Arm und Reich, kümmern sich um ihr emotionales Wohlergehen, und während viele Menschen Skepsis gegenüber künstlicher Intelligenz äußern, gelten autonome Fahrzeuge als künftige Hoffnungsträger

Rund um den Globus fühlen sich die Menschen durch gesellschaftliche Veränderungen zunehmend polarisiert. Mehr als 60 Prozent der Erwachsenen weltweit sagen, dass sie sich von den Unruhen in der Welt überwältigt fühlen.

Um die allgemeinen Veränderungen der Gegenwart besser verstehen zu können, befasst sich der diesjährige Bericht mit dem Titel "Looking Further with Ford Trends Report" nicht nur mit Problemen, die die Welt spalten, sondern auch mit daraus resultierenden Bewältigungsmechanismen.

"Wir leben zweifelsohne in spannenden Zeiten", sagte Sheryl Connelly, Ford Global Consumer Trends and Futuring Manager. "Die Verlagerung globaler Prioritäten, politische Umwälzungen und das Gefühl sozialer Ungleichheit haben viele Menschen verunsichert. Doch Chaos und Konflikte scheinen Menschen zu motivieren; viele von ihnen verspüren Energie und Kreativität wie nie zuvor".

Während die Gesellschaft mit den steigenden Anforderungen von Urbanisierung, ernsthaften Bedrohungen der Umwelt sowie wirtschaftlicher Instabilität fertig werden muss, arbeitet Ford weiter daran, intelligente Transportlösungen für alle zu entwickeln. Und trotz der weit verbreiteten Sorge, künstliche Intelligenz schade mehr als nützt, bleibt Ford seiner Überzeugung treu, dass die Bewegungsfreiheit den Fortschritt des Menschen antreibt - und entwickelt nachhaltige Technologien, die dazu beitragen, das Leben der Menschen zu verbessern.

Jährlich nimmt Ford globale Trends unter die Lupe. Die wichtigsten Umfrageergebnisse:

- 39 Prozent der Erwachsenen sind der Meinung, dass es ihnen nichts ausmacht, ihre persönlichen Informationen mit Unternehmen zu teilen, während 60 Prozent frustriert sind, wie viel ihrer Informationen öffentlich geworden ist - 76 Prozent der Erwachsenen auf der ganzen Welt finden es unheimlich, wenn Unternehmen zu viel über sie wissen - 52 Prozent der Erwachsenen glauben, dass künstliche Intelligenz mehr schaden als nützen wird; trotzdem blicken 61 Prozent hoffnungsvoll der Zukunft von autonomen Fahrzeuge entgegen - 68 Prozent der Erwachsenen sind vom Leid in der Welt überwältigt, 51 Prozent fühlen sich schuldig, weil sie nicht mehr getan haben, um die Welt besser zu machen - 81 Prozent der Erwachsenen sind besorgt über die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich - 54 Prozent der Erwachsenen geben an, dass sie weniger Schlaf bekommen als noch vor einem Jahr, bei den 18- bis 29-Jährigen sind es sogar 65 Prozent - 73 Prozent der Erwachsenen sind der Meinung, dass sie sich besser um ihr emotionales Wohlbefinden kümmern sollten

Einblicke, die Einfluss auf die Zukunft haben könnten Der Jahresbericht von Ford versucht zu verstehen, wie bestimmte Trends sowohl Verbraucher als auch Marken im Jahr 2018 und darüber hinaus beeinflussen werden. Deshalb hier ein Überblick über die zehn wichtigsten Trends, die von Ford identifiziert wurden:

1. "The Edge of Reason": Globale Umwälzungen zeigen sich in allen Bereichen von der Politik bis zur Popkultur, Menschen reagieren polarisiert auf diese Veränderungen. Mit zunehmender Spaltung nimmt der offene Dialog ab und das Gefühl, überfordert zu sein, nimmt zu. Verbraucher suchen nach Wegen, sich an neue Bedingungen anzupassen. 2. "The Activist Awakening": Eine zunehmende Polarisierung rüttelt am Weltbild der Konsumenten. Scheinbare Gewissheiten und Erwartungen kollabieren, es entsteht eine neue Debattenkultur. 3. "Minding the Gap": Weltweit steht die Ungleichheit im Mittelpunkt. Aktivisten und Unternehmer experimentieren mit neuen Wegen, um den Zugang zu Bildung zu verbessern, produktive Beschäftigung zu erhöhen, Lohnunterschiede zu schließen und allen Menschen einen erschwinglichen Zugang zu grundlegenden Lebensstandards und Infrastruktur zu ermöglichen. 4. "Das mitfühlende Gewissen": Mit einem allgegenwärtigen Nachrichtenzyklus sind wir uns mehr denn je der Herausforderungen bewusst, mit denen Verbraucher weltweit konfrontiert sind. Die Menschen reflektieren immer mehr ihre Rolle in der Gesellschaft und konzentrieren sich zunehmend darauf, wie sie sich engagieren können. 5. "Mending the Mind": Die Erkenntnis setzt sich durch, dass ein gesunder Körper einen gesunden Geist erfordert. Als solche rücken psychische Gesundheit und Wohlbefinden in den Vordergrund, als Themen, mit denen sich Einzelpersonen, aber auch Regierungen und Unternehmen auseinandersetzen müssen. 6. "Retail Therapy": Viele Verbraucher sind auf der Suche nach etwas Neuem, nach materiellen Gütern oder Glückserfahrungen. Während sich zeitsparende Dienstleistungen vermehren, wünschen sich Verbraucher vor allem eins - mehr Zeit. 7. "Prinzip Hoffnung": Big Data behauptet, unser Verhalten interpretieren zu können, was theoretisch den Verbrauchern helfen sollte. Aber mit Big Data kann es auch zu großen Verzerrungen kommen. Und sobald persönliche Informationen abgegeben werden, können die Verbraucher nur noch hoffen, dass die Unternehmen verantwortungsbewusst damit umgehen. 8. "Kritische Stimmen": Virtuelle Realität, künstliche Intelligenz und autonome Technologie sind längst in unseren Alltag eingebettet. Weltweit fragen sich die Menschen, was der Ansturm intelligenter Technik für die Gesellschaft bedeutet und ob sie sich wirklich so positiv auswirken wird, wie es von vielen prognostiziert wird. 9. "Singled Out": Sind Ehe und Elternschaft noch immer die gewünschten Normen für ein glückliches Leben? Paare von heute haben mehr Wahlmöglichkeiten und eine insgesamt längere Lebensspanne, die es zu berücksichtigen gilt. 10. "Big Plans for Big Cities": Bis 2050 sollen fast 75 Prozent der Weltbevölkerung in urbanen Gebieten leben. Um das volle Potenzial der Städte auszuschöpfen - und um sie als gesunde Lebensräume zu erhalten - müssen wir Transport, Beschäftigung, Wohnen, Wellness sowie die komplette Infrastruktur intelligent planen.

Eine intelligentere Zukunft aufbauen

Mit erstaunlichen 87 Prozent stimmt die Mehrzahl der Verbraucher darin überein, dass Städte bessere Transportmöglichkeiten benötigen. Ford positioniert sich zu diesem Thema in einer einzigartigen Weise, indem das Unternehmen sinnvolle Lösungen für die Verbraucher überall zur Verfügung zu stellen will. Da vernetzte, nachhaltige und autonome Technologien das Verkehrswesen rasch verändern werden, engagiert sich Ford für eine Art des Fortschritts, der die Verbraucher vertrauen können.

"In der heutigen schnelllebigen Welt gibt es weniger Geduld und höhere Erwartungen in Bezug auf sinnvolle Problemlösungen", sagte Connelly. "Dies spiegelt sich in unserer Arbeit bei Ford wider, wo wir uns unermüdlich darauf konzentrieren, vertrauenswürdige Mobilitätslösungen anzubieten, die das Leben der Verbraucher ein Stück besser machen".

Weitere Informationen über den Ford Trends Report 2018 finden Sie unter www.fordtrends.com

Ford-Werke GmbH

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und Saarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 Millionen Fahrzeuge produziert.

Für weitere Informationen zu den Produkten von Ford besuchen Sie bitte www.ford.de.

Pressekontakt:

Ute Mundolf

Ford-Werke GmbH

0221/90-17504

umundolf@ford.com

Original-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell