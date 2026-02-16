VOX Television GmbH

Ideenschmiede mit Biss: Diese Gast-Löwen mischen die Höhle auf

Die neue Staffel "Die Höhle der Löwen" ab 23. Februar bei VOX, schon jetzt auf RTL+

Köln (ots)

Mit spektakulären Geschäftsideen, außergewöhnlichen Pitches und umkämpften Deals kehrt die erfolgreiche VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen" zurück - und das früher denn je: Ab Montag, 23. Februar öffnet sich bei VOX die Höhle für mutige Gründer und ihre innovativen Geschäftsideen. Ihnen gegenüber die Löwen mit geballter Investorenpower: Frank Thelen, Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl und Janna Ensthaler. Die erste Folge ist bereits jetzt hier auf RTL+ verfügbar.

In der neuen Staffel treffen visionäre Start-ups aber auch auf hochkarätige Gast-Löwen: Anne und Stefan Lemcke, Gründer von Ankerkraut, kehren in Folge 3 (9. März bei VOX) als Gast-Löwen zurück und bringen erneut ihre Marken- und Wachstumsexpertise ein. In den Folgen 5 (16. März) und 6 (23. März) verstärkt Christian Miele die Runde. Der Start-up-Experte und ehemalige Präsident des Bundesverbands Deutsche Start-ups stellt die Gründerinnen und Gründer mit strategischem Scharfsinn und deutlichen Worten vor neue Herausforderungen.

+++ Christian Miele im Audio-Interview +++

Schon zum Staffelauftakt wird deutlich: Die Jungunternehmer geben alles, um die Löwen zu überzeugen. Der 18-jährige Christopher Luis Zoellner tritt mit seiner KI-gestützten Social-Media-Plattform admark.ai an und sorgt für Diskussionen über Daten, Dynamik und Durchhaltevermögen. Im Gründer-Battle konkurrieren Dr. med. Heinz von Gersum mit dem Bierbommel und Lisa Hennrich mit LUBELL um die Aufmerksamkeit der Löwen und um wertvolle zusätzliche Pitch-Zeit. Mit Andenkraft bringt Justinian Gomez Moreno eine natürliche Zuckeralternative aus den peruanischen Anden in die Höhle - inklusive emotionalem Familienmoment. Das Familienunternehmen eezee präsentiert eine Lösung für perfekte Silikonfugen und löst damit einen hitzigen Bieterwettstreit aus. Und Patrick Beyer setzt mit seiner Kondomschutzhülle CONCARD auf einen provokanten Pitch, der die Löwen spaltet. Am Ende zählt nicht die Idee allein, sondern Markt, Marge und Machbarkeit.

Alle weiteren Infos gibt es hier in der Pressemappe.

Produziert wird "Die Höhle der Löwen" von EndemolShine Germany im Auftrag von VOX.

"Die Höhle der Löwen" - ab 23. Februar 2026 immer montags um 20:15 Uhr bei VOX und immer eine Woche vorab auf RTL+.

Neuigkeiten und Informationen im RTL Media Hub

Im Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.

Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell