BURGER KING Deutschland GmbH

NARUTO meets Whopper®: Burger King® Deutschland im Anime-Fieber

Anime-Fangemeinde freut sich auf exklusive Produkte und Sammlerstücke

Hannover (ots)

Ab 24. Juli: Naruto Burger mit neuentwickeltem Bun, Tortilla, Desserts und einer exklusiven Edition an T-Shirts und Sammelfiguren.

Registrierte MyBurgerKing(TM) Nutzer*innen haben bereits ab 22. Juli erstmals Early Access.

Burger King® Restaurant in Köln öffnet im NARUTO Design.

Burger King® Deutschland macht es schon wieder! Nach erfolgreicher Anime-Kooperation im vergangenen Jahr forderte die Fangemeinde mit NARUTO direkt die nächste Mega-Anime-Collabo. Nun vereint sich der Have it Your Way® mit dem Ninja-Weg: Das Sortiment wird für kurze Zeit um eine exklusive NARUTO Edition für Groß und Klein erweitert. Fans können sich also nicht nur geschmacklich in die Welt der Ninjas stürzen.

Ab 24. Juli starten gleich mehrere Anime-Burger, -Snacks und -Nachspeisen. So wurde für den Naruto Whopper® passend zur Farbwelt des weltweit beliebten Anime ein orangefarbenes Bun entwickelt. Ein echter Hingucker! Und auch Dessert-Liebhaber kommen voll auf ihre Kosten: Der Naruto King Fusion und der Naruto Sundae mit Orangen-Karamell-Sauce begeistern selbst die diszipliniertesten Ninjas. Bei jedem Naruto Aktionsmenü (Beef, Chicken, Plant-based, Tortilla) können Fans zwischen einem exklusiven Burger King® x NARUTO T-Shirt in zwei Farben sowie acht Sammelfiguren der beliebtesten Charaktere wählen.

Ein weiteres Highlight erwartet Fans in Köln: Das Burger King® Restaurant in der Schildergasse verwandelt sich im spektakulären NARUTO Look. Einzigartig und auf jeden Fall ein Must-See in der Domstadt.

Erstmals Early Access für MyBurgerKing(TM) Nutzer*innen

Wer als erstes in den Genuss der limitierten Produkte und des T-Shirts kommen möchte, muss sich nur beim digitalen Bonusprogramm von Burger King® anmelden. Registrierte MyBurgerKing(TM) Nutzer*innen können mit einem Early Access Coupon in der App - noch vor offiziellem Launch - ab dem 22. Juli in teilnehmenden Restaurants ihr Naruto Aktionsmenü mit T-Shirt sichern.

"Starke Lizenzen gepaart mit richtig guten Burgern sind für uns immer spannend", erklärt Yvonne von Eyb, CMO bei Burger King® Deutschland. "In den letzten Monaten haben wir in den sozialen Medien die enorme Begeisterung für eine NARUTO Kooperation gespürt - und mit dem Early Access Coupon kommen besonders begeisterte Fans erstmals vorab an das heißbegehrte Menü. Auf NARUTO und Burger King® können sich unsere Anime-begeisterten Gäste freuen."

Auf einen Blick

Die NARUTO Kooperation startet am 24. Juli in allen teilnehmenden Burger King® Restaurants in Deutschland. Der Early Access für registrierte MyBurgerKing(TM) Nutzer*innen beginnt bereits am 22. Juli.

Alle neuen Produkte: Naruto Whopper®, Plant-based Naruto Whopper® und Naruto Chicken Burger, Naruto Tortilla, Naruto King Fusion und Naruto Sundae.

Diese limitierte Edition gibt es: exklusives Burger King® x NARUTO T-Shirt in schwarz und weiß, acht verschiedene Sammelfiguren.

