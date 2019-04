OHB SE

OHB-Chef Marco Fuchs: Familienunternehmen sind Stabilitätsinseln der Gesellschaft

Marco Fuchs, Inhaber und Vorstandsvorsitzender des Bremer Raumfahrtunternehmens OHB SE, hat vor dem Hintergrund der laufenden Diskussion über die Bedeutung des Mittelstands für die deutsche Wirtschaft auf den Wert von Familienunternehmen hingewiesen. "Der wirkliche Wert eines Familienunternehmens liegt in der Unabhängigkeit", sagt Fuchs dazu in einem Beitrag auf der firmeneigenen Homepage (http://ots.de/PhFrZ6). "Sie agieren dadurch in einem weniger taktisch und finanzkapitalistisch orientierten Umfeld. Das Modell Familie schafft mehr Langfristigkeit in der Unternehmensführung und im Management. Denn am Ende ist es der Eigentümer, der den größten Anreiz hat, dass es der Firma gut geht. Er hat schließlich auch am meisten zu verlieren. In Familienunternehmen werden deshalb auch schlicht aus Eigennutz bestimmte zweifelhafte Dinge nicht gemacht."

Fuchs, der OHB in zweiter Generation führt, betont die Bedeutung dieser Werte in einer Zeit, in der viel Unsicherheit und auch Angst in Teilen der Gesellschaft herrschten. "So gesehen können Familienunternehmen über ihre Kultur und die nachhaltiger ausgerichtete Strategie mehr Einfluss auf die Verfasstheit der Gesellschaft ausüben, als ihnen womöglich bewusst ist", ergänzt der 56-jährige Unternehmer. "Sie stellen in diesen wechselvollen Zeiten Stabilitätsinseln und Kontinuitätsanker dar. Sie sind langfristiger und am Ende auf menschlichen Beziehungen aufgebaut. Das liegt massiv im grundsätzlichen Interesse von Mitarbeitern. Eine derartige Firmenkultur schafft Vertrauen und Verlässlichkeit."

Familienunternehmen seien tendenziell auch immer bereit, für geringere Margen zu arbeiten, wenn es dafür dem Unternehmen gut gehe, erklärt Fuchs weiter. Das sei deshalb möglich, weil man es als eine der Familie ganz nahestehende Institution betrachte. "Es ist eben etwas, das einem selbst gehört", betont Fuchs. "Darum kümmert man sich einfach anders." Mitarbeiter müssten freilich all die Eigenheiten akzeptieren, die ein Familienunternehmen nun mal mit sich bringt. Das sei bei OHB nicht anders als bei den vielen Tausend anderen Unternehmen dieser Art in Deutschland.

