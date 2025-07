NDR / Das Erste

Drehstart für neuen NDR „Tatort“ in Hannover mit Maria Furtwängler, Luise von Stein und Volker Bruch

Hamburg (ots)

In ihrem neuen Fall muss NDR „Tatort“ Kommissarin Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) zweigleisig ermitteln: einen Mord aufklären und zugleich herausfinden, ob weitere Verbrechen drohen. Der NDR „Tatort: Schützenfest“ (Arbeitstitel) entsteht bis zum 5. August in Hannover und Hamburg. Buch und Regie liegen bei dem vielfach ausgezeichneten Duo Daniel Nocke (Autor) und Regisseur Stephan Krohmer (u. a. Lindholm-„Tatort: Die Rache an der Welt“ von 2022). Krohmer inszenierte zudem u. a. den erfolgreichen ARD-Mehrteiler „Spuren“. An der Seite von Maria Furtwängler stehen in dem „Tatort“ die Schauspiel-Stars Luise von Stein, 2024 mit dem Deutschen Schauspielpreis als Beste Nachwuchsdarstellerin geehrt („Everyone is f*cking crazy“, „Die Kaiserin“, „Intimate“), und Volker Bruch („Babylon Berlin“) vor der Kamera. Der „Tatort: Schützenfest“ (Arbeitstitel) ist voraussichtlich im kommenden Jahr im Ersten und der ARD Mediathek zu sehen.

Zum Inhalt: An einem Sommerabend im Juli wird in einem See bei Hannover eine weibliche Leiche gefunden. Das Opfer, die 37-jährige Anja Kunze, hat kurz vor ihrem Tod einen rätselhaften Anruf bei der Polizei getätigt, der abrupt abbrach und die Polizei vor einige Fragen stellt. Charlotte Lindholm vom Landeskriminalamt Hannover wird mit den Ermittlungen beauftragt und muss mehrere Ermittlungsstränge verfolgen: einerseits Anja Kunzes Mörder finden und andererseits herausfinden, vor welcher Tat sie die Polizei warnen wollte. Könnten weitere Verbrechen bevorstehen, und gegen wen könnten sie sich richten? Vielleicht gegen den in seinem Verhalten sehr ambivalenten Gunnar Flesch (Volker Bruch), der Anja Kunze gut kannte? Sind Charlotte Lindholm und ihre junge Kollegin Minna Schaum auf der richtigen Spur, um den Mörder von Anja Kunze zu finden und weitere Taten zu verhindern?

Neben den Genannten spielen Jakob Diehl (Helge Schnoor), Angelina Häntsch (Dörte Schnoor) und andere.

Produzent*innen sind Oliver Behrmann und Julia Lamp (triple pictures), Kamera: Michal Grabowski, Produktionsleitung: Olaf Kalvelage. Die NDR Redaktion haben Patrick Poch und Christian Granderath.

