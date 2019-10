NDR / Das Erste

Senta Berger und Jonathan Berlin spielen Hauptrollen in NDR Fernsehfilm

In dem mit Senta Berger und Jonathan Berlin hochkarätig besetzten NDR Drama "Martha und Tommy" prallen ungewöhnliche Welten aufeinander: Er verdient sein Geld mit illegalen Boxkämpfen, sie ist eine ehemalige Ärztin, die sich in ihrem Kiez für einen Kinderchor engagiert. Das Drehbuch über die ganz besondere Freundschaft schrieb der mehrfach preisgekrönte Erfolgsautor Holger-Karsten Schmidt ("Die Toten von Marnow", "Nord bei Nordwest", "Das weiße Kaninchen"). Für die Regie konnte Petra K. Wagner gewonnen werden ("Tatort: Die Guten und die Bösen", "Frankfurt, Dezember 17"). Der Film entsteht vom 25. Oktober an in Hamburg und Berlin. Der Sendetermin im Ersten steht noch nicht fest.

Zur Handlung: Die alleinstehende Martha (Senta Berger) kümmert sich intensiv um ihre Nachbarschaft - sie organisiert ein Adventskonzert für einen Kinderchor und gibt Nachhilfeunterricht. Der Ex-Boxer Max (Uwe Kockisch) - ihr Seelenfreund - hilft ihr dabei. Es ist gut, gebraucht zu werden. Eines Tages zieht Tommy (Jonathan Berlin) gemeinsam mit seinem Bruder Winnie (Emile Chérif) in dasselbe Hamburger Mietshaus. Tommy ist der Sohn des berühmten Pianisten Victor Skagen (Peter Lohmeyer), der seine Ehefrau - ihre Mutter - erschlagen hatte. Winnie und Tommy, selbst ein Wunderkind am Klavier, haben seitdem keinen Kontakt mehr zu ihm und leben allein. Tommy studiert tagsüber Jura und kämpft nachts illegale Mixed Martial Arts-Fights - weshalb Martha schon bald auch den kleinen Winnie in ihre Obhut nimmt. Als Victor Skagen auftaucht und das Sorgerecht für Winnie zurückverlangt, droht die Welt von Martha und Tommy, aus den Fugen zu geraten.

Neben den Genannten spielen u. a. Ivan Vrgoc (Slobodan), Jerry Kwarteng (Bernd Johnsen), Antje Schmidt (Edith Kiefer), Dina Hellwig (Barbara Kührer) und Michael Baral (Michael Schulz).

Produzentin ist Doris Zander (Bavaria Fiction), Kamera: Peter Polsak, Produktionsleitung: Stefan Hiller, Redaktion: Sabine Holtgreve.

